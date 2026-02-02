中原按揭：1月現樓按揭飆6成 樓花按揭升近27%｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部資料，2026年1月份現樓按揭錄得7,852宗登記，按月大幅增加60.5% (對比2025年12月份的4,893宗)，創自2023年6月(8,096宗)後31個月新高，強勁升幅除了基於去年第四季樓市交投暢旺帶動按揭登記量上升外，升幅亦來自月內增加了新盤及資助房屋入伙按揭上會登記，包括私樓「SIERRA SEA」1B期、「SIERRA SEA」1A (2)期、日出康城12期A「SEASONS PLACE」及「朗天峰」共約1,900個私人住宅按揭登記，以及資助房屋安麗苑及安樺苑約1,500入伙上會登記。

樓花按揭錄 379 宗登記 按月增加 26.8% 2026年1月份樓花按揭共379宗登記，按月增加26.8%。至於巿佔率方面，2026年首月中銀香港位列現樓按揭巿佔率榜首，是連續16個月保持單月冠軍，滙豐銀行則於樓花按揭排名上升一級奪冠。 王美鳳指出，2025年樓市受惠全方位客源增加，交投暢旺，入市信心全面提升。現時按息維持偏低水平，配合存息歸零及租金回報高企，成功吸引資金流入樓市，帶動按揭登記。展望2026年按揭巿道，王美鳳預期，以上利好因素在今年延續，加上股市亦向好繼續釋出財富效應，而今年銀行樓按取態積極正面，預期樓市交投可維持暢旺，並鞏固2026年樓市處於上升軌道，並帶動今年按揭貸款量及登記量持續增長。

1 月份現樓按揭登記量按月升 60.5% 四大銀行巿佔率 76% 中原按揭研究部資料顯示，2026年1月份現樓按揭錄7,852宗登記，較2025年12月份顯著增加60.5%，首四位銀行合共巿佔率按月增加5.3個百分點至76.3%。2026年1月份中銀香港現樓按揭巿佔率按月增加5個百分點至31.4%，繼續排名第一，亦是連續16個月成為現樓巿佔冠軍；滙豐銀行單月巿佔率減少1.3個百分點至22.7%，排名維持第2；恒生銀行巿佔率按月增加4.8個百分點至14.0%，排名上升一級至第3；渣打銀行單月巿佔率減少3.2個百分點至8.2%，排名跌一級第4。

數據顯示，2026年1月份現樓按揭巿佔率第5至10位依次為：東亞銀行(巿佔率4.9%，減1.8個百分點，排名維持第5)；工銀亞洲(巿佔率3.8%，增0.5個百分點，排名升1級至第6)；交通銀行(香港)(巿佔率3.1%，減1.6個百分點，排名跌1級至第7)；花旗銀行(巿佔率2.1%，減1個百分點，排名維持第8)；信銀國際(巿佔率2.0%，減0.6個百分點，排名維持第9)；華僑銀行香港(巿佔率1.5%，增0.2個百分點，排名升1級至第10)。

1 月份樓花按揭 登記回升 27% 滙豐銀行重奪冠軍