一站式教育中心STAR PLACE推出招租 呎租23元起

由建灝地產集團策劃，位於九龍塘傳統名校區，全新一站式教育中心「STAR PLACE」經已落成，並正式推出招租。項目現已落成，並正式推出市場招租，每呎租金由約23元起。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，「STAR PLACE」尊處教育樞紐，位於享譽冠絕群倫的41傳統名校網，坐擁全港最豐厚的優質教育資源。區內著名院校林立，學生可便捷抵達喇沙書院、拔萃小學、瑪利諾修院學校、協恩中學、民生書院和嘉諾撒聖家學校等，區內常住學齡兒童約有2,800人，學生及家長對課餘學習的需求亦非常龐大。有見及此，集團銳意於該區打造全新一站式教育中心，既鄰近區內頂尖學府，同時亦配備完善設施，以滿足各類教學機構對高質教育環境的需求，將成為培育英才的理想場所。