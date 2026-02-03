外區客議價近9%租白石角嘉熙一房 呎租45元｜二手樓租賃

近日租賃市場交投持續暢旺，中原地產新界東豪宅白石角分行經理曾嘉滙表示，大埔白石角嘉熙最新錄得6座中層D室租務成交，單位實用面積約344方呎，一房間隔。

曾嘉匯指，單位原叫租約1.7萬元，雙方議價後以1.55萬元租出，累減1,500元或約8.8%，呎租約45.1元。新租客為外區客，見屋苑環境舒適，單位價錢合理，即租入單位自住。

據了解，業主於2018年以684萬元購入單位，是次租出單位可享約2.7厘租金回報。資料顯示，嘉熙位於大埔半山科進路16號，2019年入伙，共有9座，提供1,122個單位。