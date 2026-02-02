整體樓宇登記按月回落15% 仍高企逾七千宗以上｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，在年關交替的相對淡市下，一月份登記量持續高企在逾七千五百宗之上，著實反映樓市旺勢畢呈，後市在小休後可再看好。土地註冊處最新數據顯示，2026年一月份全港共錄7,638宗樓宇買賣登記（數字主要反映十二月中旬至一月上旬的樓市實際狀況），較去年十二月份的9,010宗回落15%，但仍為過去14個月以來的次高水平；至於月內整體物業登記總值同步下跌15%，錄573.35億元，為近4個月低位。

一手私宅買賣登記量按月跌 11% 從住宅物業環節觀察，上月一手私宅買賣登記量雖連跌3個月，跌至11個月低位，但亦是連續11個月穩企逾千宗以上。總結一月份一手私宅買賣登記錄1,496宗，按月跌11%；月內買賣登記總值也跌7%，錄得190.28億元，為近5個月最少。至於一月份一手私宅登記量最多的首三個私宅新盤依次為「柏景峰」(156宗)、「SIERRA SEA」 2A期(90宗)及「啟德海灣」1期(71宗)。此外，上月續有居屋新盤觀塘峻然大錄約526宗，繼續拉動整體一手住宅登記量連月突破二千宗水平。

二手私宅連續 10 個月維持逾三千伙水平 二手私宅市場方面，交投持續強勁，連續10個月維持在逾三千伙水平奮進，反映購買力充裕，並再次帶動一月份二手私宅買賣登記大錄3,748宗，與對上一個月的3,778宗基本持平，為近21個月次高；至於月內登記總值相應微跌4%，錄284.33億元，與登記量同為21個月次多。 至於非住宅市場上月出現較顯著回落，在對上月份因有大量車位及較多店舖登記而抽高基數，但熱銷過後，上月回歸平淡。總結一月份整體工商舖及其他買賣登記量按月急跌30%，錄828宗；而月內買賣登記金額更腰斬一半(跌53%)，只錄得40.59億元，主因前月有兩宗共計約三十億元的大額商廈登記抽高基數所致。