整體樓宇買賣宗數按月跌15.2% 中原：聖誕期間發展商減慢推盤｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年1月份整體樓宇買賣登記錄7,631宗，總值572.49億元，較2025年12月的8,999宗及650.46億元，分別下跌15.2%及12%。雖然宗數回落，但仍為2024年12月7,689宗後的近14個月次高。反映12月聖誕節傳統長假淡季，買家暫緩入市，以致整體交投下降，但連續4個月高企7,000宗以上，為2021年9月後首見。踏入2026年整體市場氣氛升溫，1月成交暢旺，價量齊升，惟2月適逢新春長假期，工作日數減少，估計2月登記數字的升幅將有所影響。

1月份整體住宅樓宇買賣登記錄5,669宗及492.21億元，較去年12月的5,883宗及512.27億元，分別下跌3.6%及3.9%。宗數連續11個月企穩五千宗以上，為2011年8月後逾14年(173個月)以來的最長記錄。

一手私宅按月跌 11.1% 登記宗數最高新盤為觀塘峻然 一手私人住宅方面，1月份一手錄1,539宗及191.6億元，較去年12月的1,731宗及206.2億元，分別下跌11.1%及7.1%。聖誕期間發展商減慢推盤步伐，以致一手宗數創2025年2月895宗後的11個月新低，而金額則創2025年8月180.3億元後的5個月低位。不過，一手宗數是1995年7月有記錄以來逾30年半(367個月)首次連續11個月超過一千五百宗水平。1月西沙大型新盤銷售熾熱，料2月一手數字有望迫近二千宗。

1月份登記宗數最高的新盤是觀塘峻然(居屋)，錄526宗及21.19億元。第二是油塘「柏景峰」，錄156宗及9.14億元。第三是西沙「Sierra Sea」第2A期，錄90宗及5.51億元。第四是「啟德海灣」第1期，錄71宗及5.79億元。第五是元朗錦上路「柏瓏」1B期「柏瓏II」，錄60宗及4.48億元。

二手私宅按月微跌 0.9% 二手私人住宅方面，1月份二手錄3,912宗及290.3億元，較去年12月的3,946宗及303.3億元，分別輕微下跌0.9%及4.3%。宗數與上月相若，仍為2024年4月4,605宗後的21個月次高，金額則為2024年4月338.5億元後的21個月第三高。去年聖誕期間，二手成交持續活躍，沒有明顯減少，繼續貼近四千宗。今年買家購買力持續釋放，提早於新春前入市，展望2月二手登記量維持高企。