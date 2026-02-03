涉逾53億！ 億元豪宅成交上月料創新高 近乎每日一宗

樓市在2026年開局強勢，豪宅新盤大額成交湧現。據中原地產統計，一手市場逾億元交投量已連升兩個月。單在上月錄26宗成交，平均幾乎每日一宗，涉資逾53億元，按月分別急增70%及50%；料創下香港單月豪宅買賣宗數的歷史新高。該行預計，今年首季億元級一手豪宅成交宗數有望達50宗，再度挑戰新高。
中原地產根據《一手住宅物業銷售資訊網》及綜合市場資訊統計，上月億元成交主要來自港島區，佔23宗或近九成，其餘3宗屬九龍區。由恒基地產(012)與新世界發展(017)合作的西半山「天御」最突出，共錄10宗，涉及金額逾17億元，平均每宗成交價達1.7億元。至於月內最大宗為恒隆地產(101)跑馬地「藍塘道23至39號」沽出31A及B號相連大屋，實用面積共9,186方呎，成交價近4.5億元，呎價48,682元。
該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，受惠銀行連環減息，去年下半年開始樓價見底回升，內地買家加快入市，刺激逾億元的大額成交頻現。去年第四季一手市場樓價1億元以上買賣登記共有44宗，涉逾90億元，分別按季增91%及109%，同時打破2024年及2018年第二季同錄得的39宗紀錄，創歷史季度新高。當中16宗由普通話拼音登記的買家購入，按季漲逾1倍，涉資逾26億元，並追平2018年第二季的16宗紀錄，再度突顯內地買家在香港豪宅市場的承接力。他續指，樓市「小陽春」已確認提早出現，豪宅將繼續充當樓市「火車頭」角色。
九龍塘滶蘊部署季內出擊
豪宅市場再現新供應，新世界旗下九龍塘玫瑰街豪宅昨公布命名「滶蘊」(PAVILIA ROSA)，提供約100伙，主打三房及四房戶，並設小量特色單位。營業及市務部總監何家欣稱，項目售樓說明書及示範單位準備工作已屆最後階段，部署首季推出，傾向以招標形式發售，對銷情及售價有信心。項目預計2027年11月30日落成，樓花期長約22個月。