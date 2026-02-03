涉逾53億！ 億元豪宅成交上月料創新高 近乎每日一宗

樓市在2026年開局強勢，豪宅新盤大額成交湧現。據中原地產統計，一手市場逾億元交投量已連升兩個月。單在上月錄26宗成交，平均幾乎每日一宗，涉資逾53億元，按月分別急增70%及50%；料創下香港單月豪宅買賣宗數的歷史新高。該行預計，今年首季億元級一手豪宅成交宗數有望達50宗，再度挑戰新高。

中原地產根據《一手住宅物業銷售資訊網》及綜合市場資訊統計，上月億元成交主要來自港島區，佔23宗或近九成，其餘3宗屬九龍區。由恒基地產(012)與新世界發展(017)合作的西半山「天御」最突出，共錄10宗，涉及金額逾17億元，平均每宗成交價達1.7億元。至於月內最大宗為恒隆地產(101)跑馬地「藍塘道23至39號」沽出31A及B號相連大屋，實用面積共9,186方呎，成交價近4.5億元，呎價48,682元。