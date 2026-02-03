中原地產推SIERRA SEA 2B期置業優惠 首20名買家享全年九巴月票1張 總值逾20萬｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」2B期承接上一期旺勢，首兩輪公開發售市場反應相當熱烈。現時項目1A及1B期陸續入伙，區內交通配套逐步提升。中原地產為配合項目銷售部署，以及回饋客戶，由即日起至2月15日，經該行購入「SIERRA SEA」2B期一手單位的首20名買家，每位可獲贈價值10,008元的九巴全年月票一張，總值200,160元，優惠先到先得，送完即止。

中原地產新界東高級資深營業董事余志偉表示，「西沙灣交通交匯處」已全面啟用，共提供11條巴士線，覆蓋東鐵綫大學站、屯馬綫烏溪沙站、沙田、科學園、九龍東、西九文化區、港島商業區及機場等主要地方，巴士站亦特設24小時「尊尚候車室」方便住戶。