中原地產推SIERRA SEA 2B期置業優惠 首20名買家享全年九巴月票1張 總值逾20萬｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」2B期承接上一期旺勢，首兩輪公開發售市場反應相當熱烈。現時項目1A及1B期陸續入伙，區內交通配套逐步提升。中原地產為配合項目銷售部署，以及回饋客戶，由即日起至2月15日，經該行購入「SIERRA SEA」2B期一手單位的首20名買家，每位可獲贈價值10,008元的九巴全年月票一張，總值200,160元，優惠先到先得，送完即止。
中原地產新界東高級資深營業董事余志偉表示，「西沙灣交通交匯處」已全面啟用，共提供11條巴士線，覆蓋東鐵綫大學站、屯馬綫烏溪沙站、沙田、科學園、九龍東、西九文化區、港島商業區及機場等主要地方，巴士站亦特設24小時「尊尚候車室」方便住戶。
余志偉指，近日樓市充斥正面訊息，1月份一手成交超過2,450宗，創出15個月新高，同時亦創2013年一手新例以來最旺一月，西沙灣「SIERRA SEA」2A及2B期連續5輪公開發售均火速即日沽清，大受市場熱捧，項目仍累積大批向隅客，相信今個星期新一輪銷售亦不例外。現時樓價已確定見底回升，中原城市領先指數CCL最新報146.47點，創兩年新高，第一季升勢已確定，1月份一手及二手市場暢旺，樓市「小陽春」於新年前爆發，料樓價將會進入一段長而有力的升浪，不少用家近日加快入市怕遲買會貴，同時不少對投資者睇準時機，積極於市場尋覓具前景的投資項目，西沙灣實屬自用投資首選，為現時市場上最火熱的大型新盤項目。
「SIERRA SEA」2B期由3座住宅大樓組成，提供775伙，實用面積378至817方呎，戶型涵蓋兩房至四房，預計關鍵日期為2027年2月16日。