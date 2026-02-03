Castle One by V加推15伙 高層複式戶意向呎價5萬｜西半山新盤

由前地監局主席陳韻雲旗下The V Group發展、位於中半山衛城道一號的「Castle One by V」早前委託中原地產為獨家代理，最新公布加推15伙應市，包括31樓及32樓複式E室，實用面積879方呎，意向呎價約5萬元；以及8樓全層5伙，總實用面積達2,483方呎，意向價7,100萬元。

V Group創辦人兼董事長陳韻雲表示，「Castle One by V」原屬收租項目，平均呎租介乎約60至80元，部分單位呎租曾超過100元。有見近日市況好轉，故決定將項目拆售。

「Castle One by V」由中原地產獨家代理。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，最新售出單位為9樓C室，實用面積434方呎，靈活一房 (可變兩房)，售價1,250萬元，呎價28,802元。他指，2026年樓市開局理想，豪宅市場交投表現尤為突出。根據中原大數據，一手市場逾億元交投量已連升兩個月，單在1月份，成交宗數高達26宗，平均幾乎每日一宗，涉資逾53億元，按月分別急升70%及50%。與去年同期僅錄得3宗、涉資約4.6億元相比，今年增幅更達七倍及十倍，料創下香港單月豪宅買賣宗數的歷史新高，反映資金正加速流入具備保值力的優質資產。