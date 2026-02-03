物色葵涌多個屋苑！「90後」夫婦感市況升溫加快入市 終斥596萬買海景兩房(有圖)｜二手樓成交

今年樓市「小陽春」提早爆發，交投轉旺，推動樓價持續上升，用家亦加快入市步伐。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，分行新近促成葵涌月海灣2座高層B室成交，單位實用面積約412方呎，兩房間隔，享海景。
許偉業指，單位原開價605萬元，最後輕微減價9萬元，以596萬元沽出，呎價約14,466元。翻查資料，去年3月屋苑同類單位造價515萬元，即相隔約一年間，樓價上升超過15%。
⇊直擊月海灣2座高層B室⇊
睇月海灣4個單位終拍板
許偉業透露，買家為「90後」年輕夫婦，睇樓一段時間，感覺市況持續升溫，並愈趨緊張。之前想洽購芊紅居單位，惟未及出手經已售出；亦曾留意新葵芳花園，因交通便利，不過樓齡較舊；恒景花園兩房叫價則偏離市價；葵涌廣場兩房樓價更已上升兩成，最終轉向考慮月海灣。買家先後參觀4個單位，其中一個山景戶裝修合心意，但再看一個海景單位後，一見傾心，加上獲家人支持，過去周末「翻睇」後即決定入市，還價586萬元洽購，最終買賣雙方各自讓步，以596萬元成交。
據悉，原業主於2013年以430萬元買入單位，持貨約13年，現轉售帳面獲利166萬元，單位期內升值約38.6%。資料顯示，月海灣位於下葵涌葵聯路100號，2002年入伙，共有2座，提供372個單位。