嘉華與跨界藝術家合作打造限量版馬年利是封 啟德海灣周末舉辦新春市集｜啟德新盤

為迎接丙午馬年來臨，嘉華國際(173)再次與著名跨界藝術家馬興文(Simon Ma)合作，精心設計出兩套風格獨特的限量版馬年利是封，以藝術形式傳遞真摯的新春祝福。

第一款利是封以璀璨金色為主調，巧妙將書法「馬」字融入設計中，生動勾勒出駿馬的矯健姿態。設計中更綴以意大利文「CAVALLO」，意指「馬」，配上「馬到功成」及「福馬呈祥」的傳統祝福語，典雅中巧見心思。

第二套利是封則以「躍動幾何」為概念，透過抽象線條與幾何圖形重新詮釋馬的形態，展現其力量、速度與優雅之美，釋放出新年伊始的活力，並加入「馬上發財」及「幸福加馬」年輕一代的創意祝福語。