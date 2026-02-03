熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Feb-03 19:04
更新：2026-Feb-03 19:04

嘉華與跨界藝術家合作打造限量版馬年利是封 啟德海灣周末舉辦新春市集｜啟德新盤

分享：
Kw

嘉華與跨界藝術家合作打造限量版馬年利是封 啟德海灣周末舉辦新春市集｜啟德新盤

adblk4

為迎接丙午馬年來臨，嘉華國際(173)再次與著名跨界藝術家馬興文(Simon Ma)合作，精心設計出兩套風格獨特的限量版馬年利是封，以藝術形式傳遞真摯的新春祝福。

第一款利是封以璀璨金色為主調，巧妙將書法「馬」字融入設計中，生動勾勒出駿馬的矯健姿態。設計中更綴以意大利文「CAVALLO」，意指「馬」，配上「馬到功成」及「福馬呈祥」的傳統祝福語，典雅中巧見心思。

第二套利是封則以「躍動幾何」為概念，透過抽象線條與幾何圖形重新詮釋馬的形態，展現其力量、速度與優雅之美，釋放出新年伊始的活力，並加入「馬上發財」及「幸福加馬」年輕一代的創意祝福語。

adblk5

另外，由嘉華國際、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德現樓新盤「啟德海灣」將於本周六及周日(7日及8)在住客會所舉行新春市集，活動內容非常豐富，包括年花、賀年食品及節日裝飾銷售、利是封DIY工作坊、攤位遊戲、馬年Photo Booth、精緻美酒及節日美食等。參加「啟德海灣」新春市集或參觀現樓示範單位的人士，有機會獲贈限量版利是封乙套，數量有限，先到先得，送完即止。

「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連物業組成，為第2A2B2C座，當中主打兩房單位，佔約55%

adblk6

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務