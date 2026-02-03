滶晨II再沽2伙兩房戶 套現近3300萬｜黃竹坑新盤

買家透露鍾情項目由頂尖名流設計大師Martin Brudnizki匠心打造成南區超級豪宅，更是港島南港鐵站地標豪宅項目，坐擁港鐵站上蓋四通八達的地理優勢，故決定購入單位。

新世界發展(017)、帝國集團、資本策地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5B期「滶晨II」銷情持續熾熱，今日(3日)再售出2伙兩房戶，套現近3,300萬元。其中1伙為第2座42樓C單位，實用面積591方呎，屬兩房連書房設計，售價16,541,000，呎價27,988元。

「滶晨II」提供378伙，單位實用面積介乎402至1,294方呎，戶型涵蓋一房至四房，包括2伙一房、302伙兩房、36伙三房、30伙四房以及8伙特色戶，預計關鍵日期為2026年12月31日。