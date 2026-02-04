DOUBLE COAST III示範單位｜1373呎頂層天際特色戶 四房雙套連私人天台及平台(多圖有片)｜啟德新盤

客廳以全玻璃幕牆設計，居高臨下，擁覽整個項目最廣闊的、環迴九龍灣畔 Inner Harbour遊艇海景，同時遠眺獅子山、九龍東CBD2，屬難得一見的頂級盛景。層與層之間的高度，最高達3.8米，盡顯大宅氣派。客飯廳與4個睡房同向，璀璨海景盡入眼簾，客飯廳呈長方形，闊度逾8米，極之廣闊，擺放多組大型家具後，仍空間感十足，適合大家庭，單位內更設有私人樓梯直達天台，尊貴無比、私隱度極高，為住戶打造真正專屬的尊尚空中戶外生活體驗。

單位為頂層天際連平台及天台特色戶，屬四房雙套連儲物房及工作間連洗手間設計，實用面積為1,373方呎，連854方呎私人天台及415方呎私人平台。

廚房採用匠心打造的三邊工作台設計，備餐、烹調及收納空間充裕，全面照顧生活需要。選用國際頂級品牌 Miele煮食爐具，包括燒烤爐、酒櫃、咖啡機、洗碗碟機，更設同區極為罕見的食物保溫機，盡顯尊貴格調。

「DOUBLE COAST III」設2座住宅大樓，第1A及1B座(高座)組成，提供525伙，單位實用面積介乎249至1,373方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套加儲物房間隔，更設天際特色戶及平台特色戶。