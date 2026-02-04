半新樓開放式戶連錄蝕讓！2年甩手貶值17% 投資者入市料享4.8厘回報｜二手成交

市況向好，買家入市決定加快，不過半新樓開放式戶業主連環損手離場。中原地產新界東星凱堤岸分行高級分行經理姚枝榮表示，火炭星凱．堤岸最新錄得1座高層C室成交，單位實用面積約228方呎，開放式間隔，議價後以420萬元沽出，呎價約18,421元。
姚枝榮透露，新買家為投資者，見單位間隔合用，價錢合理，即把握機會購入單位投資收租。單位市值月租約1.7萬元，買家料可享約4.9厘租金回報。
據了解，原業主於2024年以約506萬元購入單位，持貨約2年，現轉售帳面虧蝕86萬元，物業期內貶值約17%。資料顯示，星凱．堤岸位於火炭坳背灣街1號，毗鄰港鐵火炭站，2023年入伙，共有4座，提供1,335伙。
上車客310萬承接粉嶺ONE INNOVALE
中原地產粉嶺帝庭軒分行高級分行經理麥偉成指，粉嶺上水區2月迄今錄得約9宗二手成交，其中粉嶺ONE INNOVALE佔2宗，最新錄得C座中層15室成交，單位實用面積約222方呎，開放式間隔。
麥偉成稱，單位原開價約320萬元，日前以310萬元易手，呎價約13,964元。新買家為上車客，見單位價錢吸引，即購入單位自住。
據了解，原業主於2022年以332萬元購入上址，持貨約4年，現轉售帳面損失22萬元，物業期內跌價約6.6%。資料顯示，One Innovale位於粉嶺馬適路8號，2022年入伙，分為三期共有5座，提供1,576個單位。