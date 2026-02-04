加推15伙應市 Castle One by V 複式戶意向呎價5萬

豪宅市場表現不俗，由前地監局主席陳韻雲旗下The V Group發展、位於中半山衛城道一號的「Castle One by V」早前委託中原地產為獨家代理，最新公布加推15伙，包括31樓及32樓複式E室，實用面積879方呎，意向呎價約5萬元；以及8樓全層5伙，總實用面積達2,483方呎，意向價7,100萬元。
V Group創辦人兼董事長陳韻雲表示，「Castle One by V」原屬收租，有見近日市況好轉，故決定將項目拆售。項目平均呎租介乎約60至80元，部分單位呎租曾錄逾100元水平。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，項目最新售出9樓C室，實用面積434方呎，採靈活一房設計，可變兩房，售價1,250萬元，呎價28,802元。
中原地產西半山區高級資深區域營業董事吳小玲指，項目自拆售以來售出13伙，套現近2億元，當中內地客佔約80%。成交價及呎價最高單位同為29樓及30樓頂層複式B室，實用面積758方呎，兩房兩套連天台間隔，成交價3,500萬元，呎價46,174元。
DOUBLE COAST III頂層特色戶周六招標
會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作啟德現樓「DOUBLE COAST III」新加推1伙頂層特色戶於周六起招標。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，集團於2026年累沽341伙，套現逾32億元；當中「DOUBLE COAST」系列售出47伙，套現逾3.7億元。
至於周六招標發售單位為1A座39樓A室，屬四房雙套連儲物房及工作間連洗手間設計，實用面積1,373方呎，連854方呎天台及415方呎平台。單位即日起開放予準買家參觀，價錢參考同區同系「MIAMI QUAY」特色戶成交價，有信心可創項目新高價。