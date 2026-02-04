加推15伙應市 Castle One by V 複式戶意向呎價5萬

陳韻雲(中)稱，有見近日市況好轉，故將Castle One by V拆售。

豪宅市場表現不俗，由前地監局主席陳韻雲旗下The V Group發展、位於中半山衛城道一號的「Castle One by V」早前委託中原地產為獨家代理，最新公布加推15伙，包括31樓及32樓複式E室，實用面積879方呎，意向呎價約5萬元；以及8樓全層5伙，總實用面積達2,483方呎，意向價7,100萬元。

V Group創辦人兼董事長陳韻雲表示，「Castle One by V」原屬收租，有見近日市況好轉，故決定將項目拆售。項目平均呎租介乎約60至80元，部分單位呎租曾錄逾100元水平。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，項目最新售出9樓C室，實用面積434方呎，採靈活一房設計，可變兩房，售價1,250萬元，呎價28,802元。