洗羽絨可以用洗衣機嗎？正確使用方法避免爆炸毀容

羽絨外套是冬季的必備衣物，但關於如何清洗，許多人仍一知半解。中國內地近期發生一宗因機洗羽絨而引發爆炸的意外，導致一名女子面部嚴重受傷，事件的影片在網上廣傳。究竟為何一件普通的衣物，會在洗衣機內引發如此劇烈的爆炸？裝修佬簡述一下事件始末、意外發生原因，並提供最安全旳清洗指南。 機門被炸飛 事主臉部被傷險毀容 根據中國國家應急廣播及多家媒體報導，一名內地女子在使用洗衣機清洗羽絨服時，洗衣機突然發生猛烈爆炸。從現場影片可見，衝擊力之大，足以將洗衣機門炸開並飛脫墜地，機內的羽絨散落一地。受傷女子用手痛苦地捂著臉，鮮血從指縫中滲出，情況駭人。

這並非單一事件，另一名事主憶述，她只是將手洗後的羽絨服放入洗衣機進行脫水，僅僅運轉了四、五秒，便聽到「砰」一聲巨響，洗衣機隨即發生劇烈震動。這些意外的共通點，都指向了洗衣流程中的「高速脫水」環節，這正是引爆危機的關鍵時刻。

洗衣機洗羽絨為何會爆炸？ 羽絨服適合水洗，為何在洗衣機內卻會變成「炸彈」？問題並不在於水洗本身，而是羽絨的物理特性與洗衣機高速運轉結合所產生的結果。央視曾進行實驗，證實了這個危險的物理過程，其成因主要有以下兩點：

氣囊效應與壓力積聚 為了達致防風保暖效果，羽絨服的面料通常由尼龍或聚酯纖維等高密度、透氣性差的物料製成，部分更有防水塗層。當羽絨服完全濕水後，內部的羽絨會聚攏成團，使衣物內部產生大面積的密封氣囊。當洗衣機進入高速脫水程序，強大的離心力會使羽絨服迅速膨脹，內部的空氣因被防水面料阻擋而無法順利排出。這就如一個不斷被充氣的氣球，內部氣壓會急劇上升。 靜電摩擦引爆 在高速旋轉的過程中，羽絨服乾燥的尼龍面料會與洗衣機內筒桶壁不斷摩擦，產生大量靜電。當積聚的靜電與內部膨脹到極限的氣壓同時達到一個臨界點時，便可能瞬間引發一場「物理性爆炸」。巨大的能量釋放，足以衝破機殼，造成嚴重破壞。

乾洗更傷羽絨？破解兩大常見清洗謬誤 既然機洗脫水有風險，那麼將羽絨服交給洗衣店乾洗是否最安全？答案是否定的。事實上，乾洗對羽絨的損害可能比水洗更大。 謬誤一：乾洗最乾淨穩妥 羽絨之所以能保暖，全靠絨子 (Down) 本身呈三維球狀的結構能鎖住大量空氣。而乾洗過程中使用的四氯乙烯等有機化學溶劑，會溶解羽絨表面的天然保護油脂，導致絨子失去彈性、變脆變硬，無法再保持蓬鬆，保暖性能將大打折扣。此外，這些溶劑亦會破壞面料上的防水塗層。因此，即使是專業的洗衣店，處理羽絨服時也大多採用專業的水洗方式。

謬誤二：手洗與機洗沒分別 手洗之所以安全，是因為整個過程相對溫和。在水中按壓清洗時，水流緩慢，衣物內的空氣能自然排出，不會形成壓力。即使是擰乾，人手力度有限，亦不會造成高速摩擦。相反，洗衣機的脫水轉速極高，能在短時間內形成強大離心力與摩擦力，這正是觸發爆炸的危險組合。

安全至上：羽絨正確手洗與機洗全攻略 要安全有效地清潔羽絨，同時延長其壽命，遵循正確的步驟至關重要。以下提供最安全的手洗方法，以及風險較低的機洗指引。

羽絨溫和手洗法 準備：在浴缸或大型洗手盆中注入約30°C的溫水，加入適量羽絨專用或中性洗衣液，切忌使用鹼性過強的洗衣粉。

浸泡與按壓：將羽絨服完全浸入水中，特別是領口、袖口等髒污處，用雙手輕輕按壓，讓洗滌劑滲透。切勿像搓洗衣物一樣大力搓揉或扭擰，以免損壞羽絨結構。

徹底過水：換上清水，重複按壓步驟，直至將所有泡沫完全沖洗乾淨。殘留的洗劑會影響羽絨的蓬鬆度。

溫和去水：將羽絨服平放，用雙手由上而下將水分慢慢壓出。或用一條大毛巾將其包裹，以按壓方式吸走多餘水分，嚴禁大力擰乾。

自然風乾：將羽絨服平放在通風的陰涼處晾乾，避免陽光直接暴曬導致面料老化。晾乾期間，可定時用手或衣架輕輕拍打衣物表面，幫助內部羽絨恢復蓬鬆，避免結塊。

如必須機洗 檢查標籤：清洗前，務必閱讀衣物內側的洗滌標籤 (Washing Label)，確認是否可以機洗。

預先處理：拉上所有拉鍊、扣好鈕扣，將羽絨服放入大型洗衣袋中，以減少摩擦及刮傷風險。

選擇模式：必須選擇洗衣機標明的「羽絨模式」、「輕柔模式」或「手洗模式」。這些模式的轉速較慢，能減緩氣體積聚的速度。切勿單獨使用高速旋轉的「脫水」或「甩乾」程序。

裝修入伙大小事，一站搞掂！ >> 免費裝修報價 >> 預約家居門診 各類屋型專區： 公居屋 ｜ 私樓 ｜ 一手新盤 ｜ 唐洋樓 ========================================================== *** 本文獲 裝修佬 授權轉載 ***