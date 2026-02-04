雲向園林會所佔地近2.8萬呎 頂層特色戶料招標推售｜上水新盤

由永泰地產(369)發展的粉嶺粉錦公路新盤「雲向」，今日(4日)公開度假式園林會所「CLOUD RETREAT」，以及包含五大主題區域的盛綠「Eco Garden」。永泰地產發展有限公司執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目部署於春節後公布首張價單，明日(5日)將公開特色戶示範單位，為項目僅設4伙的頂層特色戶，預計以招標形式發售。 楊聰永補充，集團再度聯同Wong Tung Group、Enea Landscape Architecture及RRIA等國際知名設計團隊攜手打造。園林會所命名為「CLOUD RETREAT」，會所連同園林總面積近28,000方呎，合共提供逾20項多元設施。

「Eco Garden」五大主題區域為住戶提供多層次的感官體驗，「Entry Garden」項目的迎賓門廊，以綠意迎接住戶歸家；「Aroma Garden」種滿植物，讓住戶在散步時享受自然香氣；「Inhale Garden」 提供一個深呼吸、淨化心靈的空間；「Nest Garden」設置特色鳥舍，豐富生態多樣性；「Mindful Garden」鼓勵住戶進行冥想或靜思，達致身心平衡。 RRIA創辦人及董事陳樂文表示，很榮幸能夠再次與永泰地產合作。 住客會所「CLOUD RETREAT」的設計理念是為住戶打造一個超越傳統居所的「品味生活空間」。永泰地產發展有限公司銷售及市務總監周雅詩表示，粉嶺高球場內擁有近100個不同樹木品種，包括463棵潛在古樹名木，當中114棵稀有及受保護品種 ，為住戶提供一個珍貴的自然生態環境，同時，國際知名瑞士園林設計師 Enea Landscape Architecture匠心打造盛綠「Eco Garden」。