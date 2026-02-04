雅盈峰加推2伙三房周六招標 斥資近億元為全數單位引入頂級家電品牌｜中環新盤

盈大地產(432)及資本策略(497)合作發展的中環半山己連拿利3至6號「雅盈峰」銷情持續，盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目開售兩周內沽出7伙逾千方呎三房單位，套現超過3.2億元。項目昨日(3日)晚上公布最新銷售安排，推出2伙於本周六(7日)招標發售，為18樓A及20樓A單位，屬三房套間隔，梗廚設計，實用面積同為1,029方呎。她透露，目前售出單位中，約有一半為自用，而項目亦吸引不少大手買家查詢，未來有機會推出全層應市。

為貫徹尊尚豪宅理念，發展商斥資近億元為所有單位引入頂級家電品牌，包括GAGGENAU、POGGENPOHL及Molteni & C，打造高級家居廚房。Kitchen Infinity市務總監李幗怡指，「雅盈峰」主打三房以上單位，每個廚房造價逾 100萬元，當中配置GAGGENAU嵌入式酒櫃，並特設獨立控制溫度區。以示範單位22樓B室為例，其中配置的GAGGENAU嵌入式酒櫃便可設置3個不同的獨立溫度控制區，存放近百支珍藏，單單該酒櫃便價值約15萬元，而於示範單位展示的玉石枱中島造價更接近30萬元。項目僅設的2伙頂層特色戶，廚房特別選用意大利頂級品牌Molteni & C 櫥櫃，搭配GAGGENAU家電，每個廚房造價高達200萬元。