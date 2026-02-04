ONE STANLEY加推2幢洋房及2伙複式大宅招標 首開第9座連傢俬示範單位(多圖)｜赤柱豪宅

建灝地產旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」銷情熾熱，發展商徇眾要求，今日(4日)上載全新銷售安排，推出1伙天際複式大宅、1伙複式大宅以及2幢洋房招標。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目自踏入2026年後，錄得大量客人參觀，並且錄得多宗成交，鑑於市場反應熱烈，集團決定加推2幢洋房及2伙分層特色大宅，以回應客人需求。第50號銷售安排已上載，將於3月5日起招標。

是次推出之洋房分別為位於臨海最前排的2號洋房，以及臨海第二排之11號洋房。當中位於項目臨海最前排「ASTA AVENUE」的2號洋房「CRETE」，象徵文明的源頭及富庶土地，實用面積為4,732方呎，屬四房四套連書房套、工人房、工作間、三儲物房、家庭廳、前後花園、天台及私人泳池間隔，天台面積1,057方呎，前後花園面積1,608方呎，花園內設有私人泳池，可外望壯麗海景，亦可舉辦池畔派對。洋房設有私人升降機直達每一樓層，1樓寢區及2樓主人套房樓層均向海，可享優美海景。