ONE STANLEY加推2幢洋房及2伙複式大宅招標 首開第9座連傢俬示範單位(多圖)｜赤柱豪宅

建灝地產旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」銷情熾熱，發展商徇眾要求，今日(4日)上載全新銷售安排，推出1伙天際複式大宅、1伙複式大宅以及2幢洋房招標。
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目自踏入2026年後，錄得大量客人參觀，並且錄得多宗成交，鑑於市場反應熱烈，集團決定加推2幢洋房及2伙分層特色大宅，以回應客人需求。第50號銷售安排已上載，將於3月5日起招標。
是次推出之洋房分別為位於臨海最前排的2號洋房，以及臨海第二排之11號洋房。當中位於項目臨海最前排「ASTA AVENUE」的2號洋房「CRETE」，象徵文明的源頭及富庶土地，實用面積為4,732方呎，屬四房四套連書房套、工人房、工作間、三儲物房、家庭廳、前後花園、天台及私人泳池間隔，天台面積1,057方呎，前後花園面積1,608方呎，花園內設有私人泳池，可外望壯麗海景，亦可舉辦池畔派對。洋房設有私人升降機直達每一樓層，1樓寢區及2樓主人套房樓層均向海，可享優美海景。
而位於「BERYEL AVENUE」之11號洋房「HYGIEIA」，象徵健康及圓滿，實用面積為3,336方呎，屬四房四套連書房套、工人套、工作間、儲物房、前後花園及天台，花園面積達680方呎，天台面積737方呎。此外，是次推出之分層特色大宅，則分佈在第3座及第9座。當中第3座1及2樓B單位，屬四房兩套連工人套及儲物房間隔，實用面積1,910方呎。
天際複式大宅連傢俬示範單位
值得留意，位處第9座2樓及3樓C單位為全新打造天際複式大宅連傢俬示範單位，實用面積為2,566方呎，屬四房四套連儲物房、私人升降機大堂、庭院及天台間隔，天台面積1,089方呎，可盡覽南海無敵美景。
大宅由Indigo Living以一系列高級傢俱打造，於地下層設有尊屬門牌及出入口，連接庭院直達私人升降機大堂，突顯尊貴。地下私人升降機大堂放置鞋櫃及長凳，升降機直達2樓私人升降機大堂，橫向長方形客飯廳空間充裕，以柔和大地色系作主調，大型傢俬根據中軸線以對稱式擺放，展現西式現代大宅氣派，向「ONE STANLEY」建築設計大師Robert A.M. Stern Architects致敬。
優雅的淺啡色布藝梳化配搭其他特選傢俬，採用Indigo Living一貫的上乘物料配合天然石材及金色鋼材，以Mix and Match手法襯托出低調的輕奢風格。飯廳放置8人餐枱仍綽綽有餘，樓底高度適合掛大型吊燈，家中宴客盡顯氣派。
設計師以3睡房及1書房規劃複式上層。主人套房連衣帽間，窗外海景遼闊， 放置 King Size大床以及一排衣櫃連梳妝枱，貫徹全屋柔和色調，帶出豪華舒適感。Indigo Living為大宅不同空間添置特色牆畫裝飾點綴，個別特色傢俱悉心選配獨特水紋玻璃設計，呼應項目臨海優勢。天台空間感十足，可放置大型組合梳化，享醉人海景，提升戶外享受。
鄭智荣又指，近期豪宅市場熾熱，「ONE STANLEY」本年至今已錄得2宗逾億元洋房成交，銷售成績彪炳；近期項目售出多個連傢俬單位，購買連傢俬單位之客人可免卻裝修程序即時入住，深受內地及外國買家歡迎，故此集團亦打造全新示範單位以配合市場需求。項目推售至今累售35伙，總成交金額達37.8億元。
「ONE STANLEY」依山臨海而建，提供82伙，當中包括50伙11座4層高臨海低密度特色住宅單位及32幢豪華海景獨立洋房。當中洋房擁覽無際海景及設有私人升降機，另設地下低層及天台，以及連前後花園，部分更提供泳池。