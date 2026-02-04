BLUE COAST II獲群組內地客團購 斥資1.4億掃4伙四房戶｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑港島南岸第3C期「Blue Coast II」，於今日(4日)立春之日錄得單日最高成交金額紀錄，以招標形式售出4伙四房單位，全屬四房雙套連儲物房及洗手間間隔，總成交金額達1.4億元。

分別位於16樓、19樓、20樓及21樓的A單位，實用面積1,267方呎，成交金額為3,534.93萬元、3,547.6萬元、3,547.6萬元及3,560.27萬元，成交呎價27,900元、28,000元、28,000元及28,100元。

據了解，該組買家為內地客人，聯同團購4伙四房單位，全因看中項目兼具市區地利與海景景觀優勢，享專𨋢可直達商場，同時坐擁鐵路及商場上蓋的便捷生活配套，適合一家大小同住。買家的置業初衷正是希望與親朋好友就近居住、互相照應，打造小社區生活，故此聯合入標團購作自住之用。