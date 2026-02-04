揚海售出3伙向海大戶 總成交金額逾1.9億｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期「揚海」於今日(4日)以招標形式售出3伙向海大單位，總成交金額逾1.9億元，反映整體住宅市場氣氛向好，具備地段及質素優勢的高端項目持續受到市場追捧。

是次最新售出單位包括「揚海」第1B座31樓A室、第1B座10樓A室，以及第1B座31樓B室，實用面積分別為1,420及941方呎。當中A室屬四房雙套房設計，B室為三房一套房設計，三個單位均坐擁開揚深灣海景。上述3伙分別以8,556.9萬、5,909.7萬及4,553.1萬元，呎價為60,260元、41,618元及48,386元；上述總成交價包括3個住宅停車位。