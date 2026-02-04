揚海售出3伙向海大戶 總成交金額逾1.9億｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期「揚海」於今日(4日)以招標形式售出3伙向海大單位，總成交金額逾1.9億元，反映整體住宅市場氣氛向好，具備地段及質素優勢的高端項目持續受到市場追捧。
是次最新售出單位包括「揚海」第1B座31樓A室、第1B座10樓A室，以及第1B座31樓B室，實用面積分別為1,420及941方呎。當中A室屬四房雙套房設計，B室為三房一套房設計，三個單位均坐擁開揚深灣海景。上述3伙分別以8,556.9萬、5,909.7萬及4,553.1萬元，呎價為60,260元、41,618元及48,386元；上述總成交價包括3個住宅停車位。
據悉，買家鍾情項目坐擁港鐵黃竹坑站上蓋優越地段，交通四通八達，配合單位開揚海景及優質用料，項目充分體現在建築設計、物業質素及品牌價值上的卓越定位。隨着近期整體樓市氣氛明顯回暖，優質海景大宅備受市場追捧，「揚海」再度成為實力買家焦點。項目迄今累沽587伙(逾97%)，套現金額逾147億元。現僅餘少量三房、四房及部分頂層特色單位可供出售，其中大部分為朝向深灣遊艇會的海景戶型。
「揚海」提供600個住宅單位，僅設29伙特色單位，其中頂層特色單位只有11伙，實用面積由951至1,901方呎，全部單位均附設天台，讓戶主盡享頂層單位之開揚景觀。