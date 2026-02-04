廣州南站ICC．峻鑾學鐵商生活配套落成 提價3%加推10伙｜大灣區置業

新鴻基地產(016)旗下低密度住宅「廣州南站ICC．峻鑾Forest Park」(峻鑾)，繼續備受大灣區潛在買家追捧，項目於上月底全數沽清最新價單 20伙單位。鑑於市場反應熱烈、向隅客眾多，發展商因應市場需求，乘勢加推 10伙現樓單位，景觀及位置更佳，售價有約 3%的輕微上調。 是次推售單位位於B區，主打95平方米（約1,023方呎）的三房一套及123平方米（約1,324方呎）的四房一套戶型，不僅距離廣州南站約 400米，更可俯瞰恬靜內園景觀，兼顧交通便利與舒適居住環境。為賀新春，發展商同步推出限時優惠，凡於2月 28日或之前認購指定單位之買家，可尊享三重禮遇包括贈送契稅、全屋 15件傢俬及選購指定車位可獲人民幣 8萬元車位優惠。進一步降低置業成本。項目已屆現樓，買家可即買即住，輕鬆享受優質生活。

緊鄰峻鑾 D 區的廣州市番禺實驗幼兒園現已啓動入讀意向調查，預計今年 9 月開學

「學鐵商」生活配套加速兌現 區域價值持續提升 隨着廣州南站核心區發展持續落成，以教育（學）、交通（鐵）及商業（商）為核心的「學鐵商」一體化優質生活圈正逐步實現，為住戶帶來高效便捷的都會生活體驗。 項目早前公佈引進廣州市番禺實驗幼兒園（公立）。據悉，該幼兒園已啟動入讀意向登記，預計將於 2026年9月正式開學（具體時間以教育部公佈為準）。此外，區內 36 班公辦九年制學校將引入清北率全國前十的知名教育品牌湖南師範大學附屬番禺實驗學校（暫定名），預計2027年開學。鄰近的廣州博萃德學校亦已開學，形成「公立+國際」的雙軌教育體系，為子女提供全階段的優質教育資源。

廣州南站交通完善，30 分鐘直達廣州多個核心區

廣州南站「12+5」交通網絡在2025年實現重大升級，無縫銜接地鐵、城際及全國高鐵。隨著 廣州地鐵22號線、廣南快速線海珠灣隧道及廣州東環城際等關鍵線路全線開通，區域通行效率顯著提升。從南站出發，僅需11分鐘便可抵達琶洲、12分鐘至廣鋼新城、15分鐘直達海珠西、17分鐘暢接白鵝潭CBD，並在30分鐘全面覆蓋珠江新城與白雲機場。加上「大灣區1號線」城際網絡，輕鬆直達肇佛廣莞惠核心城區，真正實現粵港澳大灣區「一小時優質生活圈」。 廣州南站ICC東廣場商業建設進展順利，預計2026年下半年起分階段落成。商場「天環·廣州南」將由廣州潮流地標——天河路天環 Parc Central 原班團隊統一負責招商、推廣及營運，於番禺打造同等品質的地標級商業項目。目前，項目已與多間餐飲、數碼科技、運動休閒及家居生活品牌達成合作意向。寫字樓部分 One ICC 提供優質辦公空間，低區已確定引入國際酒店品牌，其餘部分正與多家外資銀行、醫療集團及貿易公司接洽中。項目通過地下通道與已通車的廣州東環城際番禺站換乘大廳無縫連接，實現「出站即入商場」的便捷體驗，進一步體現高效便捷的站城融合優勢。

廣州南站 ICC 東廣場商場及寫字樓 2026 年 1 月實拍圖，預計今年下半年分階段落成

隨着多項重點基建相繼落成，廣州南站已形成「15分鐘10商場」的成熟消費圈，涵蓋以南站核心區為中心，涵蓋白鵝潭CBD、長隆萬博、祈福等商圈，購物、餐飲、休閒及娛樂設施一應俱全，全面滿足高品質生活所需。 加上廣州足球公園、番禺區第五人民醫院等文旅及公共設施陸續建設推進，區域配套日趨完善，居住價值持續攀升。新鴻基地產峻鑾坐擁廣州南站作為大灣區核心樞紐戰略地位的區位優勢，持續受惠於基建紅利，發展潛力與居住價值愈趨明朗。