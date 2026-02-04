尖沙咀安聯大廈低層相連戶放售 意向價1335萬｜商廈市況

受惠金融、科技及人工智能等股份造好，恒生指數表現不俗，股市攀升帶動整體經濟及金融相關行業復甦，核心區寫字樓租售交投明顯回暖。市場正面情緒持續升溫，核心區近期錄得多宗矚目商廈成交個案，帶動位處核心區且配套齊備的乙級商廈獲市場關注。受利好氣氛刺激，個別業主持貨多年的尖沙咀安聯大廈中層相連戶，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責出售事宜，該項目意向價約1,335萬元。
中原(工商舖)寫字樓部資深分區營業董事郭紅梅表示，是次出售物業位於尖沙咀金巴利街9號安聯大廈4樓B及D室，樓面面積約1,500方呎，業主叫價約1,335萬元，平均呎價約8,900元，物業以交吉形式出售。郭氏補充，物業内置洗手間及獨立冷氣系統，並附設罕有特色平台，面積約800方呎。整個單位間隔四正，設計合理，實用率亦相當高，非常適合各行各業進駐。
郭氏續稱，安聯大廈位於尖沙咀核心地段，有極佳的商業環境及人流優勢。周邊匯聚美麗華廣場、K11、THE ONE及加拿芬廣場等知名潮流商場，亦靠近加連威老道及金巴利道，地利優越。郭氏指出，該物業附近公共交通網絡非常完善，分別距離尖沙咀及尖東地鐵站僅5分鐘步程，周邊亦有往來港九新界的巴士及小巴，交通四通八達，預計能吸引傳統高質寫字樓買家及投資者外，對有意從事服務性行業的買家亦相當適合。
郭氏強調，該物業綜合優越位置、配套設施齊備及市場潛力，在寫字樓交投回暖市況下，屬難得投資良機，隨着股市持續造好、金融行業積極擴張，核心區商廈氣氛熾熱。郭氏相信，是次出售的物業質素優良還附罕有特色平台，交通便利，叫價合理，商戶及用家類別多元化，預料是次放售的物業將會吸引更多買家垂青。