尖沙咀安聯大廈低層相連戶放售 意向價1335萬｜商廈市況

受惠金融、科技及人工智能等股份造好，恒生指數表現不俗，股市攀升帶動整體經濟及金融相關行業復甦，核心區寫字樓租售交投明顯回暖。市場正面情緒持續升溫，核心區近期錄得多宗矚目商廈成交個案，帶動位處核心區且配套齊備的乙級商廈獲市場關注。受利好氣氛刺激，個別業主持貨多年的尖沙咀安聯大廈中層相連戶，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責出售事宜，該項目意向價約1,335萬元。

中原(工商舖)寫字樓部資深分區營業董事郭紅梅表示，是次出售物業位於尖沙咀金巴利街9號安聯大廈4樓B及D室，樓面面積約1,500方呎，業主叫價約1,335萬元，平均呎價約8,900元，物業以交吉形式出售。郭氏補充，物業内置洗手間及獨立冷氣系統，並附設罕有特色平台，面積約800方呎。整個單位間隔四正，設計合理，實用率亦相當高，非常適合各行各業進駐。