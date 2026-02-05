4年前接火棒買新盤！馬鞍山兩房今「65折」賣樓 帳面慘蝕333萬｜二手樓成交

胡耀祖指，單位原開價約650萬元，議價後以625萬元易手，呎價約13,736元。新買家為用家，見單位間隔合用，價錢合理，即決定入市單位自用。

樓價雖見回升，惟數年前在高位入市新盤的買家，現時沽貨亦難逃蝕讓命運。中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山SILVERSANDS最新錄得5B座低層A室成交，單位實用面積約455方呎，兩房間隔。

大埔白石角雲滙兩房 7 年蒸發 26%

中原地產新界東豪宅白石角分行經理曾嘉滙稱，大埔白石角雲滙最新錄得1座高層B5室成交，單位實用面積約502方呎，兩房連儲物房間隔。

曾嘉滙透露，單位原開價約750萬元，雙方議價後以728萬元沽出，呎價約14,502元。新買家為同區客，見屋苑環境舒適，單位價錢合理，即購入單位自住。

據了解，原業主於2019年以989萬元購入上址，持貨約7年，現轉售帳面損失261萬元，單位期內蒸發約26.4%。資料顯示，雲滙位於大埔白石角科進路12號，2019年入伙，分為2期共有10座，提供1,444個單位。