深圳會展灣雲岸推限量特價單位 入場價67萬人民幣(多圖)｜大灣區置業

前海為深圳未來發展的重心區域，2021年擴容後，以深圳國際會展中心為核心的會展灣片區，受惠於會展中心、華發冰雪世界、海上田園等多個大型基建及配套，一直受投資者關注。隨著過去數年，深圳樓價出現明顯回調，令區內項目由「只可遠觀」變為「可實際入手」。距會展中心約200米的「會展灣雲岸」，近月推出限量每平方米約22,000人民幣(即每方呎約2,044人民幣)特價單位，讓港人有機會以低成本購入前海會展灣片區高性價比優質物業，機會難得一見。
前海會展經濟圈潛力非凡
「會展灣雲岸」坐落在深圳前海會展新城片區，該片區由華僑城與招商兩大央企聯手發展，周邊匯聚深圳國際會展中心、2025年10月開幕的華發冰雪世界、海洋新城等千億級配套，形成包括產業總部、商業中心、國際酒店群、商務公寓、產業展館、生態公園、交通樞紐等綜合功能物業群，為深圳未來十年城市發展的重心。
事實上，深圳國際會展中心自2019年啟用，已成功承辦眾多大型活動，如文博會、光博會、跨境電商展、禮品展等國際國內知名展會。2025年1-9月共舉辦39場專業展會與55場各類活動，展覽面積達432萬平米，吸引逾445萬參觀人次。週邊亦匯聚多間國際知名酒店，包括洲際酒店、皇冠假日酒店、希爾頓花園酒店。隨著會展經濟、會展灣總部經濟與現代服務業持續發展，會展新城片區將持續吸引大量高端企業與人才進駐，預期住屋需求增長強勁，為區內物業提供升值動力。
往返香港便利 投資自用兩皆宜
「會展灣雲岸」佔地約5.3萬平方米，總建築面積約8.8萬平方米，沿會展河而建，環境清幽，享有一線會展中心及河景雙重景觀，建有獨棟辦公樓、商務公寓特色生態園林及社區商業，於深圳地鐵20號線「國展南站」，乘地鐵兩站可抵達深圳國際機場，9站到深圳灣口岸；乘網約車前往深圳灣口岸亦只需約30分鐘。規劃中的「港深西部鐵路」通車後，預期從香港從洪水橋直達前海灣只需約15分鐘，再乘地鐵5個站即可返抵屋苑。
「會展灣雲岸」公寓建築面積由30.14至102.59平方米(即約324至1,104平方呎)，提供開放式、兩房及三房等多種間隔。以一口價每平方米22,000人民幣計，30.12平方米(約324方呎)單位僅售67萬人民幣起，即可入手前海核心地段物業，適合港人投資收租，或作為旅居大灣區、度假的「第二家園」。