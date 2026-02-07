深圳會展灣雲岸推限量特價單位 入場價67萬人民幣(多圖)｜大灣區置業

前海為深圳未來發展的重心區域，2021年擴容後，以深圳國際會展中心為核心的會展灣片區，受惠於會展中心、華發冰雪世界、海上田園等多個大型基建及配套，一直受投資者關注。隨著過去數年，深圳樓價出現明顯回調，令區內項目由「只可遠觀」變為「可實際入手」。距會展中心約200米的「會展灣雲岸」，近月推出限量每平方米約22,000人民幣(即每方呎約2,044人民幣)特價單位，讓港人有機會以低成本購入前海會展灣片區高性價比優質物業，機會難得一見。

前海會展經濟圈潛力非凡 「會展灣雲岸」坐落在深圳前海會展新城片區，該片區由華僑城與招商兩大央企聯手發展，周邊匯聚深圳國際會展中心、2025年10月開幕的華發冰雪世界、海洋新城等千億級配套，形成包括產業總部、商業中心、國際酒店群、商務公寓、產業展館、生態公園、交通樞紐等綜合功能物業群，為深圳未來十年城市發展的重心。 事實上，深圳國際會展中心自2019年啟用，已成功承辦眾多大型活動，如文博會、光博會、跨境電商展、禮品展等國際國內知名展會。2025年1-9月共舉辦39場專業展會與55場各類活動，展覽面積達432萬平米，吸引逾445萬參觀人次。週邊亦匯聚多間國際知名酒店，包括洲際酒店、皇冠假日酒店、希爾頓花園酒店。隨著會展經濟、會展灣總部經濟與現代服務業持續發展，會展新城片區將持續吸引大量高端企業與人才進駐，預期住屋需求增長強勁，為區內物業提供升值動力。