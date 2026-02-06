世邦魏理仕：2026年跨境房地產投資香港重返首五位

根據世邦魏理仕《2026亞太區投資者意向調查》，在企業租戶基本面改善、供應減少及融資環境逐步寬鬆的帶動下，亞太區投資者正準備於 2026年向商用房地產市場投入更多資本。去年未能登上十大跨境投資目的地之列後，香港今年重返跨境投資目的地，並排名第五。調查顯示，亞太區大部分市場的購買意向較去年進一步改善，超過 57%的受訪者表示希望在 2026年購買更多房地產。 世邦魏理仕香港資本市場部主管甄浚岷表示 ，2026年前景明顯轉向重拾增長，投資者正走出近年以防守為主的策略。整體淨買入意向全面改善，中國內地及香港特區投資者均展現更強的資本部署意欲，並愈來愈聚焦具備持續租金增長能力的資產，尤其是在供應有限的市場。2025年內地投資者對生活及酒店板塊的興趣顯著上升，並出現多宗酒店改建為學生宿舍的交易以應對需求增長，預料此趨勢將延續至 2026年。

寫字樓板塊自 2020 年以來首度重回最受青睞投資資產 寫字樓板塊在六年來首次成為最受歡迎投資類別，工業及物流與居住物業板塊則緊隨其後，成為亞太區前三位。大中華區企業自用買家在收購寫字樓資產方面變得更積極，尤其在香港的寫字樓資產。同時，投資者亦持續擴大於居住物業類資產上的布局，包括主流的「建造出租」（Build-to-Rent）及「建造出售」（Build-to-Sell）模式。學生宿舍表現依然亮眼，特別是在澳洲及香港等市場，需求持續超越供應。 世邦魏理仕亞太區研究部主管蔡詠嘉表示，2026年最突出的，是復甦過程中的選擇性。投資者正集中於價格更清晰、營運需求更具韌性、而融資環境逐步改善的市場。此組合正促使信心温和回升，並提高投資者向高質素、收入穩定資產部署資本的意願。

東京連續第七年成亞太區跨境房地產投資者首選市場 調查顯示，REITs、機構投資者及大型基金將於 2026年更為活躍，延續 2025年已出現的回暖趨勢。相反，私人投資者及發展商則可能因回收資本及處置早年於價格調整時購入的資產，轉為淨賣方。 主要投資市場，東京連續第七年成為亞太區跨境房地產投資者的首選市場，受惠於吸引性的負債成本及穩定增長的現金流；悉尼次之，其後為新加坡及首爾（並列），在持續的投資者需求、融資成本改善，以及核心寫字樓及多元化資產類別的投資機會帶動下表現突出；香港特區重返最受投資者青睞的前五位市場，受惠於投資需求回升（尤其來自中國內地），以及居住及酒店板塊的活躍表現，包括資產重置（repurposing）機會。