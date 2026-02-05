雲向4伙空中特色戶擬率先招標推售 料農曆年後開放示範單位｜上水新盤

由永泰地產(369)發展的粉嶺粉錦公路新盤「雲向」，今日(5日)首度公開頂層「空中特色戶 Cloud Above @ the Golf」詳情，全項目僅設4伙，實用面積由688至868方呎，間隔均為三房一套房、儲物室連洗手間設計，附連大型平台面積由324至692方呎。

永泰地產發展有限公司執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，示範單位預計於農曆年後開放，項目計劃率先以招標形式推出特色戶，不排除將一次全推4伙，並有機會設立大手客優先。目前項目錄得約2,500個查詢，當中約三成為内地客，同時亦錄得約30組大手客。他補充，市場向隅客眾多，將積極考慮為向隅客作特別安排。