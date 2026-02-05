雲向4伙空中特色戶擬率先招標推售 料農曆年後開放示範單位｜上水新盤

由永泰地產(369)發展的粉嶺粉錦公路新盤「雲向」，今日(5日)首度公開頂層「空中特色戶 Cloud Above @ the Golf」詳情，全項目僅設4伙，實用面積由688至868方呎，間隔均為三房一套房、儲物室連洗手間設計，附連大型平台面積由324至692方呎。
永泰地產發展有限公司執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，示範單位預計於農曆年後開放，項目計劃率先以招標形式推出特色戶，不排除將一次全推4伙，並有機會設立大手客優先。目前項目錄得約2,500個查詢，當中約三成為内地客，同時亦錄得約30組大手客。他補充，市場向隅客眾多，將積極考慮為向隅客作特別安排。
38 樓頂層空中特色戶
永泰地產發展有限公司銷售及市務總監周雅詩表示，38 樓頂層單位 B (PENTHOUSE B)，實用面積 868方呎，是全個發展項目面積最大的住宅物業，屬三房雙浴室連套房設計，並設有儲物室連洗手間，間隔方正實用。相關住宅物業客廳採用玻璃幕牆設計，並配置落地玻璃趟門，客飯廳外連特大平台，不但大大提升室內採光度，而且更將室外遼闊的高爾夫球場翠綠美景，以及遠眺深圳天際盛景，開揚景致盡收眼底。
客飯廳長形開則，長近6米，配合3.5米特高樓層高度，別具優越空間感。客飯廳外連約 623方呎特大平台，讓整個活動空間延伸至戶外。大門更配備矽谷品牌 Lockly智能電子門鎖，盡享高端科技。
此外，主人套房同時亦配有落地玻璃門，連接約69方呎的觀景平台。而廚房亦採用三邊枱面設計，提供充裕枱面及收納空間，並配備德國知名家電品牌BOSCH廚房設備，包括四門雪櫃、蒸焗爐，煮食爐、抽油煙機及洗衣乾衣機，讓烹飪空間進一步昇華。
「雲向」合共提供765伙，戶型涵蓋開放式、一房、兩房及三房，單位實用面積由196至868方呎，主打一房及兩位，分別約佔整個項目的58%及30%。當中只設4伙空中特色戶，全屬三房一套房、儲物室連洗手間設計，實用面積介乎688至868方呎，連特大平台，擁覽高爾夫球場 、山景，以至深圳天際城景。