蔚雨芯沽屯門琨崙特色戶 5年帳面勁蝕逾「7球」、貶值27%(有圖)｜名人沽貨

樓市氣氛向好，有名人趁機沽貨，不過要損手離場。原名劉蒨樺的香港藝人蔚雨芯最新以2,000萬元沽出屯門琨崙特色單位，帳面大幅虧蝕738萬元。

資料顯示，上述成交單位為屯門琨崙青玥琳洋房18A室，實用面積約2,389方呎，屬三房間隔。原叫價2,200萬元，議價後減價200萬元或約9.1%，以2,000萬元易手，呎價約8,372元。

據土地註冊處資料顯示，原業主為劉蒨樺(即藝人蔚雨芯)，於2021年以約2,738萬元購入上址，持貨約5年，現轉售帳面虧蝕738萬元，物業期內貶值約27%。計及入市釐印費及買賣佣金等雜費，料實蝕逾874萬元離場。