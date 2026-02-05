熱門搜尋:
出版：2026-Feb-05 17:03
更新：2026-Feb-05 17:03

蔚雨芯沽屯門琨崙特色戶 5年帳面勁蝕逾「7球」、貶值27%(有圖)｜名人沽貨

蔚雨芯沽屯門琨崙特色戶 5年帳面勁蝕逾「7球」、貶值27%(有圖)｜名人沽貨

樓市氣氛向好，有名人趁機沽貨，不過要損手離場。原名劉蒨樺的香港藝人蔚雨芯最新以2,000萬元沽出屯門琨崙特色單位，帳面大幅虧蝕738萬元。

資料顯示，上述成交單位為屯門琨崙青玥琳洋房18A室，實用面積約2,389方呎，屬三房間隔。原叫價2,200萬元，議價後減價200萬元或約9.1%，以2,000萬元易手，呎價約8,372元。

據土地註冊處資料顯示，原業主為劉蒨樺(即藝人蔚雨芯)，於2021年以約2,738萬元購入上址，持貨約5年，現轉售帳面虧蝕738萬元，物業期內貶值約27%。計及入市釐印費及買賣佣金等雜費，料實蝕逾874萬元離場。

琨崙青玥琳洋房18A

蔚雨芯去年5月陷入官非，被廉政公署落案起訴3罪，分別為盜竊罪、欺詐罪及一項企圖欺詐罪。控罪指，醫學美容中心「蒨斯樺醫美」董事兼股東蔚雨芯，在20225月至9月期間，獲另一藝人廖樂宜投資500萬元，她向對方訛稱超過300萬元款項用於購置醫學美容儀器，遊說廖樂宜不要求退還投資款項，更訛稱美容中心裝修開支花費共168萬元，導致公司資金耗盡，企圖詐騙對方再支付80萬元作廣告費用。不過，她強調自己清白，沒有做過任何違法事情，亦不時在社交網分享旅行及工作相片、做運動短片，似乎未有被事件影響心情。

鍾情磚頭 全．城匯三房帳賺逾「2球」易手

蔚雨芯鍾情投資物業，曾在訪問中提及自己曾斥約1,294萬元一手購入荃灣全．城匯三房單位，實用面積約839方呎，及後在2021年以1,535萬元售出，帳面獲利約241萬元。另在2020年斥約770萬元買入將軍澳一個單位，再於2021年與人合資斥約840萬元買入長沙灣「維港滙I」一個單位。

資料顯示，琨崙位於屯門小欖青發里8號，2012年入伙，共有53座，提供91個單位。

蔚雨芯相片

