飛揚1期推出最後6伙兩房下周一招標 面積462呎起｜屯門新盤

長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門青山公路「飛揚」第1期今日(5日)上載全新銷售安排，推出最後6伙兩房單位於下周一(9日)起以招標形式發售。

是次招標單位分布於第1座及第2座，實用面積介乎462至483方呎。當中包括第1座G樓E室，實用面積469方呎；第1座G樓及1樓B室，實用面積均為462方呎；以及第2座G樓A室，實用面積483方呎；第2座G樓及1樓B室，實用面積462方呎。其中第1座E室屬兩房(開放式廚房)設計；其餘5伙則為兩房(梗廚)間隔。所有單位均不設露台，方正實用。