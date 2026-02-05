飛揚1期推出最後6伙兩房下周一招標 面積462呎起｜屯門新盤

長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門青山公路「飛揚」第1期今日(5日)上載全新銷售安排，推出最後6伙兩房單位於下周一(9日)起以招標形式發售。
是次招標單位分布於第1座及第2座，實用面積介乎462至483方呎。當中包括第1座G樓E室，實用面積469方呎；第1座G樓及1樓B室，實用面積均為462方呎；以及第2座G樓A室，實用面積483方呎；第2座G樓及1樓B室，實用面積462方呎。其中第1座E室屬兩房(開放式廚房)設計；其餘5伙則為兩房(梗廚)間隔。所有單位均不設露台，方正實用。
買家可自由選擇不少於30天及最長180天內成交
長實營業部副首席經理楊桂玲表示，「飛揚」項目自今年1月以來連環售出7伙，反映買家對樓市前景充滿信心，入市步伐明顯加快。有見及此，發展商決定推出「飛揚」1期最後6伙兩房單位以招標形式應市。是次買家可選用「Flexi-Buy 自定成交期計劃」，自由選擇不少於30天及最長180天內成交，財務安排更具彈性。此外，有見大部分住客有駕車習慣，買家亦可選擇連最多3個住客車位(包括電單車車位)入標；買家亦可選擇「Free住泊」優惠，免費租用1年住宅車位一個。
農曆年後或有機會調整售價
至於整個「飛揚」兩期迄今累售逾90%單位，套現金額超過38億元，無論質素或配套均屬區內罕有，項目現時僅餘少量單位，農曆年後或有機會調整售價。
「飛揚」位於屯門青山公路大欖段170號，涉及4座20層高住宅大樓，合共提供800伙，分為兩期發展，第1期涉400伙，由2座住宅大樓組成，單位面積由263至722方呎。