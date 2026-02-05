滶晨系列26伙高層戶加幅最高6.4% 下周一生效｜黃竹坑新盤

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，「滶晨」系列銷情持續熾熱，於銷售數字屢創佳績之餘，更拿下業界設計殊榮。項目室內設計部分由著名室內設計事務所NC Design & Architecture (NCDA)主理，剛勇奪由亞太區領先設計雜誌《PERSPECTIVE透視》創辦之「2025 A&D Awards室內設計 - 最佳住宅及房屋 (金獎）」，此為建築與室內設計界最具權威的獎項之一，證明項目設計深受豪客買家及設計業界歡迎。

價單包括24伙兩房及2伙一房，面積介乎418至591方呎，折實售價1,159.1萬至1,710.8萬元，折實呎價26,978至30,309元。

新世界發展(017)、帝國集團、資本策地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5A及第5B期「滶晨」及「滶晨II」，自推出以來市場反應熱烈，深受市場追捧。今天(5日)更新價單，涉及兩期共26伙高層單位，加幅最高約6.4%，將於下周一(9日)生效。

何家欣續指，因市況向好，預期在低息環境下，市場尋求資金出路，港島南港鐵站地標豪宅需求殷切，加上優質買家鍾情新世界發展品牌及項目由頂尖名流設計大師Martin Brudnizki 匠心打造成南區超級豪宅。而項目大部分三房及四房可飽覽深水灣海景，更特設私人升降機前廳，私隱度極高，同區罕有供應。當中「滶晨II」面向深水灣三房大戶僅餘最後2伙待售。

沽2伙兩房戶 套現逾3000萬

此外，「滶晨II」今日售出2伙兩房戶，包括第2座40樓B單位，屬兩房雙套設計，實用面積496方呎，售價1,377.7萬元，呎價27,776元；另1伙為第2座41樓C單位，屬兩房連書房設計，實用面積591方呎，售價1,645萬元，呎價27,834元。