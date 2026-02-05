林海山城今年累售5伙套現逾8646萬 推2伙全新現樓經佈置示範單位｜大埔新盤

香港興業(0480)及希慎興業(0014)合作發展的大埔「林海山城」，今日(5日)宣佈推出2伙全新現樓經佈置示範單位。項目今年1月起至今錄得5宗買賣成交，單位成交價介乎1,405.9萬至2,109.38萬元，總成交金額逾8,646萬元。
希慎興業有限公司寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，項目自開售以來廣邀環球知名設計師為項目注入符合不同品味及追求的精緻設計典範，其中5伙經佈置示 範單位亦已在過去兩年間陸續售出，當中包括花園洋房3座、頂層特色單位1個、花園特色單位及分層單位各1伙，頗受買家青睞。
葉慕貞續稱，項目是次開放的兩個全新經佈置示範單位均採用市場上深受買家追捧的四房兩套連工人套房間隔，並設私人升降機大堂，私隱度極高。室內設計團隊分別以「縷金藝萃雅居」及「恬靜自然悅居」為主題，演繹截然不同的居住哲學。示範單位不僅是空間的展示， 更善用室內布局與得天獨厚的戶外景緻，將山林池畔美景融入生活，呈現寓 居山城之超然境界。單位將於短期內開放予公眾預約參觀。
項目累售156伙 套現逾40億
香港興業國際集團有限公司銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，據代理透露近月成交個案中有買家於香港國際機場及不同地 區工作，有見項目交通便捷及各方面配套規劃完善，遂購入心頭好單位。陳秀珍續稱，項目共262伙單位，已售出156伙單位，共套現逾40億元，實用面積平均呎價16,575元。總結2025年「林海山城」全年合共錄得56宗一手成交，總成交金額15.57億元；較2024年的53宗成交13.2億元，分別上升約6%及18%。
數據顯示，去年全港逾1,000萬元以上一手私人住宅成交個案中，內地買家 (以買家姓名的英文拼音鑑別) 比例均超過一半，當中樓價逾1,000萬至2,000 萬元的一手成交中，內地買家佔比約57.3%；逾2,000萬至5,000萬元一手成交中，64.3%買家為內地客；而逾5,000萬元一手住宅註冊個案中，內地買家佔比約69.7%，可見市場出現「金額愈高、內地買家佔比愈大」的趨勢。
「林海山城」提供合共262戶花園洋房及分層單位，實用面積介乎1,010至8,030方呎。花園洋房共36戶，實用面積從約3,245到約8,030方呎不等，有 四房三套到六房六套多元間隔選擇。標準單位共有160伙，分布於14幢樓高 5層大樓，實用面積介乎1,078至2,526方呎，間隔三房至四房不等，每戶皆設私人升降機大堂；另外有66伙連花園或頂層特色單位，其中26伙頂層特色單位，大部分為一層2伙設計，實用面積為2,021至3,760方呎。至於40個連花園特色戶，實用面積介乎1,010至2,503方呎，所有特色單位均屬兩房至四房間隔。