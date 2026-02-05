恒基(二)部旗下新盤單日標售4伙 套現逾8778萬｜一手成交

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下項目今日(5日)暫以招標形式售出4伙，套現逾8,778萬元。

當中，啟德海灣半島PARK PENINSULA合作項目「天瀧」，自推出以來反應熱烈，今日連沽2伙，套現逾6,837萬元，包括5座18樓A室及1座9樓C室，實用面積1,382及635方呎，成交價分別為5,428萬及1,409.7萬元，成交呎價39,276及22,200元。

「天瀧」四日連沽8伙，套現逾1.6億元，自現樓後累售193伙，連車位套現約81.6億元。全盤累售248伙，連車位合共套現約105.2億元。