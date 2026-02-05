林海山城示範單位｜1590呎及1647呎四房雙套連裝修 精緻生活與自然寧靜(多圖)｜大埔新盤

香港興業(0480)及希慎興業(0014)合作發展的大埔「林海山城」，推出2伙全新現樓四房兩套連工人套房及私人升降機大堂經佈置示範單位，位於第8座1樓D室及第11座1樓C室，分別代表了輕奢的精緻生活與恬靜的自然寧靜兩種頂級居住哲學。

第8座1樓D室 位於第8座1樓D室，實用面積1,590方呎，為四房兩套連工人套房間隔，遠眺八仙嶺美景，近觀內園及闊達六米的歐式林蔭大道景致。設計團隊以「輕奢的精緻生活」為主軸，將低調且精緻的金色元素貫穿全屋，營造含蓄而豐富的豪華觸感。

單位擁有寬闊且樓底高的客飯廳，實用面積近410方呎，連同約125方呎開放式廚房，空間感十足。室內低調高雅的設計，透過縷縷金線與光影折射呈 現，奢華而不俗套。客飯廳落地玻璃連接逾40方呎露台，採光充足；長形沙發、精緻咖啡桌與大型地毯確立豪華而優雅的基調，飯廳擺放六人長形圓 角餐桌，適合親友歡聚，灰白相襯的特色牆中央掛上金箔半圓畫作，增添溫暖氛圍。單位多處裝設藝術品與雕塑，光線下閃爍細膩金芒，完美詮釋「縷金」的輕奢感。

備餐區型格又時尚，廚房用料講究，配備十件國際知名德國品牌 Gaggenau 廚具 設備，如雪櫃、酒櫃、洗碗碟機、洗衣乾衣機、焗爐、蒸焗爐及抽油煙機等俱 全，讓住戶閒暇時盡享入廚樂，亦能滿足家中各人需要。加上德國品牌 Dornbracht水龍頭及高級廚櫃組合等，格調高雅。室內明確劃分出「Back of House Area」的後勤空間，用以打點家務，並有獨立副出入口連接公共升降機 大堂，主客空間分明，更顯私隱度。 主人套房實用面積逾300方呎，與客廳同向，設大窗與平台引入園林景致。間隔靈活闊落，並預留特大衣帽間以滿足日常收納。少主套房亦以多樣材質與 細緻工藝，營造豐富層次。

第11座1樓C室 單位實用面積1,647方呎，同為四房兩套連工人套房間隔，以「恬靜自然悅居」為主題。設計師想像屋主三代同堂的生活模式，選用線條柔和流暢的家具，與大量運用大地色 調與自然紋理物料，視野整體氛圍溫暖且寧靜放鬆。 客飯廳空間感十足且樓底高，實用面積約420方呎，間隔方正實用，客飯廳分明並連接私人電梯大堂。飯廳配備六人雲石餐枱，營造溫馨且優雅的用餐空間。除了雙套房及客房用浴室外，更在客飯廳旁特別增設賓客專用化妝間，讓每位住戶保留更多私人空間，同類單位少有。

長型廚房是單位的一大亮點，實用面積約130方呎，配備十件國際知名德國品牌 Gaggenau 廚房設備，如雪櫃、酒櫃、洗碗碟機、洗衣乾衣機、焗爐、蒸焗 爐及抽油煙機等俱全，讓住戶閒暇時盡享入廚樂，亦能滿足家中各人需要。加上德國品牌Dornbracht水龍頭及高級廚櫃組合等，格調高雅。室內同時清楚劃分出後勤的「Back of House Area」，用以打理家務，並設有獨立副出入口直通公共升降機大堂，主客空間分明。 主人套房實用面積逾260方呎，採大窗與平台設計，與客廳同向，外望愜意泳池景致。孩子房間緊鄰主人套房，便於照顧，室內以粉色點綴，營造少女風格。屋主父母套房以溫暖色調為基調，床邊保留充裕的行走空間並設有梳妝台，主要光源柔和舒適。同樣享廣濶泳池景的書房配備舒適扶手椅與邊桌，打造沉思與閱讀的安靜角落。