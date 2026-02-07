50指標屋苑買賣按周微升21% 利嘉閣：創九十九周新高｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，開年以來，樓市旺勢畢挺，除一手新盤大賣外，二手指標屋苑亦越見暢旺，交投量按周計反覆攀升，逐步向月計及年計的高位進發。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（26/1—1/2）共錄171宗買賣個案，較前周（19/1—25/1）的141宗再增加21%，創自2024年三月中以來的99周(即近二十三個月)新高。

三區兩升一跌 港島區按周 28% 按地區劃分，上周九龍及新界區交投量雙雙增加，港島區則按周減少，當中九龍區21個指標屋苑上周共錄73宗交投，較前周的46增加59%，當中海逸豪園交投量由前周的1宗，急增5倍至上周的6宗；維景灣畔上周錄5宗買賣，較前周的1宗大增4倍；麗港城及德福花園期內分別錄得14宗及4宗交投，按周各大增約3.67及3倍；美孚新邨期內錄12宗成交，按周增加1倍；新都城及將軍澳廣場各錄5宗及3宗交投，分別按周增加67%及50%。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄67宗買賣，較前周的52宗增加29%，其中藍天海岸交投量由前周的1宗，大增3倍至上周的4宗；嘉湖山莊及名城分別錄得14宗及5宗買賣，按周各增加1.8及1.5倍；錦繡花園則錄得7宗買賣，較前周的3宗增加逾1.3倍；珀麗灣期內錄2宗成交，按周增加1倍；柏慧豪園及灝景灣交投量按周增加67%及50%，分別至上周的5宗及3宗。