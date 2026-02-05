屯門上車屋苑具交通優勢+低水潛力！吸引外區客入手三房 呎價9000元(有圖)｜二手樓成交

二手交投氣氛向好，28置業陳中湉表示，屯門康德花園2座極高層D室，實用面積約477方呎，三房間隔，最新以429.8萬元沽出，呎價約9,010元。 陳中湉透露，屋苑交通環境愈來愈方便及有優勢，而且具低水潛力，故逐步吸引外區客自住及投資。是次買家為外區客，睇樓由樓市最高位，到現在準備回暖上升，由兩房最終買入「高性價比」的三房單位。 據悉，原業主於2011年以190萬元入市，持貨約15年，現轉售帳面獲利239.8萬元，物業期內升值近1.3倍。 ⇊直擊 康德花園 2 座極高層 D 室 ⇊

料「 4 球」內細價樓會逐漸消化 陳中湉指出，政府土地儲備銳減賣地步伐放緩，發展商現時變得審慎，導致新盤落成量出現嚴重下跌，在供應緊絀下樓價相應被推高。中央救市及環球經濟復甦，股市及商品市場造好，在港元及地理環境優勢下，投資者往往定獲利後吐現換樓。隨著利率近期多次下調，租金指數創出歷史新高，大多數正觀望中租客也相繼轉租為買。而香港最近季節性調整失業率維持在3.8%，數據顯示失業人數進一步減少，反映經濟穩健及失業率繼續維持低水平。同時政府亦透過高才通計劃吸引資金，成為樓市穩定其中支撐力量。