2019年買樓業主止蝕！元朗尚悅損手167萬 油塘海傲灣輸33%｜二手市況

樓價由低位回升，不過市場仍不乏蝕讓成交，不少屬於2019年入市的業主，如今忍痛斬纜止蝕。中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，元朗區二手市場成交持續活躍，周三(4日)單日錄得6宗買賣，當中包括尚悅5座低層B室，單位實用面積約403方呎，兩房間隔，以433萬元沽出，呎價約10,744元。 王勤學指，原業主於2019年以600萬元買入單位，持貨約7年，現轉售帳面虧蝕167萬元，物業期內跌價約27.8%。資料顯示，尚悅位於元朗東南十八鄉路11號，2013年入伙，共有12座，提供2,580個單位。

白石角雲滙兩房 7 年蒸發 26% 中原地產新界東豪宅白石角分行經理曾嘉滙稱，大埔白石角雲滙最新錄得1座高層B5室成交，單位實用面積約502方呎，兩房連儲物房間隔。