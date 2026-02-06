2019年買樓業主止蝕！元朗尚悅損手167萬 油塘海傲灣輸33%｜二手市況

樓價由低位回升，不過市場仍不乏蝕讓成交，不少屬於2019年入市的業主，如今忍痛斬纜止蝕。中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，元朗區二手市場成交持續活躍，周三(4日)單日錄得6宗買賣，當中包括尚悅5座低層B室，單位實用面積約403方呎，兩房間隔，以433萬元沽出，呎價約10,744元。
王勤學指，原業主於2019年以600萬元買入單位，持貨約7年，現轉售帳面虧蝕167萬元，物業期內跌價約27.8%。資料顯示，尚悅位於元朗東南十八鄉路11號，2013年入伙，共有12座，提供2,580個單位。
即睇元朗尚悅放盤 (House730)
另外，中原地產首席分區營業經理洪金興指，油塘海傲灣2座高層C室，實用面積約265方呎，一房間隔，日前以438萬元易手，呎價約16,528元。是次造價較過往同類戶市價約420萬元，略為回升約4%。
據悉，原業主於2019年以657.1萬元買入單位，持貨約7年，現轉售帳面損失219.1萬元，物業期內大幅貶值約33.3%。資料顯示，海傲灣位於油塘鯉魚門徑1號，2019年入伙，共有3座，提供646個單位。
即睇油塘海傲灣放盤 (House730)
白石角雲滙兩房7年蒸發26%
中原地產新界東豪宅白石角分行經理曾嘉滙稱，大埔白石角雲滙最新錄得1座高層B5室成交，單位實用面積約502方呎，兩房連儲物房間隔。
曾嘉滙透露，單位原開價約750萬元，雙方議價後以728萬元沽出，呎價約14,502元。新買家為同區客，見屋苑環境舒適，單位價錢合理，即購入單位自住。
據了解，原業主於2019年以989萬元購入上址，持貨約7年，現轉售帳面損失261萬元，單位期內蒸發約26.4%。資料顯示，雲滙位於大埔白石角科進路12號，2019年入伙，分為2期共有10座，提供1,444個單位。