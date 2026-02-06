沙田廣源邨三房居二價325萬沽 原業主01年26萬購入(有圖)｜二手公屋成交

據了解，單位原開價360萬元，放盤僅約兩個月，減價35萬元或約9.7%，於居二市場以325萬元易手，呎價約5,435元。原業主於2001年以26萬元購入單位，持貨約25年，現轉售帳面升值299萬元或約11.5倍。

樓市氣氛向好，公屋單位連錄買家承接。富堡城物業董事廖志財表示，該行最新促成沙田廣源邨廣松樓(8座)中層15室成交，單位實用面積約598方呎，三房間隔，外望市景。

⇊直擊 廣源邨廣松樓 (8 座 ) 中層 15 室 ⇊

粉嶺太平邨兩房未補價 240 萬易主

利嘉閣地產上水中心分行首席聯席董事黃靜顏稱，最新促成粉嶺太平邨A座中層3室成交，單位實用面積約439方呎，屬兩房間隔，外望開揚景致。

黃靜顏指，新買家早前經利嘉閣真盤源平台覓得上址放盤。客人認為單位間隔合用，價格符合個人預算，決定洽購。單位原開價250萬元(未補地價)放售，議價後以240萬元沽出，呎價約5,467元。

據悉，原業主在2002年以約16.55萬元買入單位，持貨約24年，現轉售帳面升值223.45萬元或約13.5倍。黃靜顏補充，該屋邨現有約4個單位放盤，最低入場費由約200萬元起。