置易付擴展至二手住宅物業買賣 中原按揭王美鳳：新安排更安全快捷更具保障

金管局周四(5日)聯同銀行公會及律師會及地產代理監管局公布擴展物業交易支付安排名為「置易付」（PAPT）擴展至二手住宅物業買賣的詳情，中原按揭董事總經理王美鳳表示，「置易付」（PAPT）擴展至二手住宅物業買賣，買方的按揭金額會由按揭銀行透過即時支付結算系統（CHATS）」直接過數至賣家之按揭銀行及指定銀行戶口，除了讓流程更直接快捷外，無須如以往需經由律師樓處理轉帳有關金額，同時亦可避免過去曾出現律師樓營運或被凍結資金問題而令按揭放款交付甚至交易頓時受影響。

換句話說，「置易付」（PAPT）一方面可緊貼交付電子化步伐讓過程更快捷直接及安全，同時亦可避免經由律師樓暫管過大金額之不可預期風險，改由銀行之間直接過數，可為客戶在按揭流程上增加保障及避免萬一流程中斷之風險，相信客戶在瞭解有關安排細節後，會樂於選用新安排以增加保障及效率。

置易付在轉按交易已廣泛使用

王美鳳指出，「置易付」（PAPT）首階段於2022年7月推出，主要適用於住宅物業的轉按交易及加按套現，運作順暢有效，銀行積極鼓勵轉按客戶採用PAPT，而客戶亦普遍樂於接納此新方式，原因是對客戶更具保障且更安全直接，故此PAPT於轉按流程已廣泛使用。王美鳳續指，過去幾年轉按及加按交易「置易付」（PAPT）安排已經為銀行及客戶累積經驗，相信最新延至二手住宅交易之安排可較易銜接暢順，客戶亦較易適應及接納新安排做法。相信當局在累積一定經驗後，未來會再將置易付安排延至一手買賣交易及其他商業樓宇類別。