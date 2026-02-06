加拿大馬年地運堪憂 多倫多稍勝溫哥華

近年加拿大推出的「港人救生艇」計劃吸引大批港人移居，然而隨著2024年正式踏入「下元九運」，加拿大的地運亦出現顯著變化。堪輿學家唐碧霞分析加拿大2026年的風水地運時指出，加拿大位處東北方，受「三碧是非星」長期影響，未來政局混亂、社會爭拗頻生，甚至有地緣風險。對於早前透過Stream A或Stream B移民加拿大的港人，須提防政策隨時「彈出彈入」；另外投資物業更要極度審慎。 撰文：Wendy全球樓行 唐碧霞表示，從大環境來看，2024年至2043年為下元九運。加拿大的地理位置處於全球的東北方，在這20年間「三碧是非星」正正飛入東北。她指，三碧代表吵架、爭執、社會紛爭、動亂，甚至戰爭。這意味著加拿大在未來20年將不再是過去大眾印象中的平靜國度，社會容易出現動盪，加上地緣政治臨近美國，地緣風險的機會率亦相對提高。

學業運不錯 適宜讀書進修 雖然相比起2025年為五黃災位，2026年的運勢稍有喘息空間。唐碧霞表示，2026年流年飛星為「四六文昌」，對於前往當地讀書、進修，例如Stream A申請者的人士而言，學業運尚算不錯。 針對港人熱門聚居地溫哥華，唐碧霞直言其地運已過。她解釋，在過去的八運即2004年至2023年，「西南見水」為旺財局，因此位於西南海岸的溫哥華風生水起，氣候宜人，吸引大量移民並建立了成熟的華人社區。但進入九運，溫哥華已是退運。唐碧霞指出，九運的零神方轉移，需要「北面見水」才旺財。溫哥華的地理優勢不再，氣場轉弱。

相比之下，多倫多或者其他北部見水地區，在九運的表現會相對溫哥華「較好一點」，卡加利(Calgary)則屬於不過不失，但長遠走勢依然向下。

移民政策大機會出現混亂 對於已用「救生艇」移加的港人，唐碧霞預測，移民政策在未來極大機會出現混亂。她重申「九運屬火，火代表變革、虛擬和反覆」，受三碧是非星影響，政策制定者容易出現決策混亂、朝令夕改的情況。 她又直言「可能今天歡迎你投資，明天就出新政策禁止，或者之前的承諾突然不認數」，尤其是在2027年及2028年，情況將會是最為嚴峻。2027年是出現「三碧」是非爭執倍增；2028年更出現「二三交劍煞」，象徵著劇烈的鬥爭和麻煩事。屆時，救生艇下的永居權(PR)或入籍的審批可能會變得極為艱難，甚至政策被推翻，申請者須有心理準備面對「幻想破滅」。