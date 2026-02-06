越秀油塘項目上月申請預售 分3期發展共涉1339伙

地政總署公布，上月接獲3份預售樓花同意書申請，全為越秀地產(123)油塘東源街項目第1、2及3期，分別提供617伙、617伙及105伙，共涉1,339伙，預計落成日期同為2028年12月30日，樓花期長達34個月。另外，上月未有私樓獲批預售，是繼去年5月至8月連續4個月後，再次出現「零批出」情況。截至1月底，待批預售單位涉8,195伙，較去年12月6,856伙，按月增19.5%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，新見有發展商積極申請超過30個月的遠樓花期新盤預售，主要是受市場氣氛回暖所推動，新盤銷情理想，遂積極申請遠樓花期預售本質上是「提前收錢、延後交貨」的策略，既能盡快套現減低財務風險，又保留定價及推盤的靈活性。此乃本港樓市長期存在的慣常做法，尤其在市場剛回暖的階段更為明顯。