最大1696呎 DEEP WATER SOUTH 6B期涉154伙 農曆年後招標發售

隨著樓市氣氛高漲，農曆新年後料掀新一輪推盤潮。會德豐地產與港鐵(066)合作的黃竹坑港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」加快推盤步伐，昨日上載第6B期售樓說明書，提供154伙，全數為三房及四房大單位，實用面積837至1,696方呎，部署農曆新年後招標發售。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「DEEP WATER SOUTH」迄今錄逾4,000查詢，現上載6B期GRANDE BLANC樓書，當中148伙標準單位，涵蓋90伙三房及58伙四房，另設5伙平台特色戶及1伙天際特色戶。該期數坐落整個港島南岸的大單邊位置，所有單位可享深水灣及壽臣山景致。