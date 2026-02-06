最大1696呎 DEEP WATER SOUTH 6B期涉154伙 農曆年後招標發售

隨著樓市氣氛高漲，農曆新年後料掀新一輪推盤潮。會德豐地產與港鐵(066)合作的黃竹坑港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」加快推盤步伐，昨日上載第6B期售樓說明書，提供154伙，全數為三房及四房大單位，實用面積837至1,696方呎，部署農曆新年後招標發售。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「DEEP WATER SOUTH」迄今錄逾4,000查詢，現上載6B期GRANDE BLANC樓書，當中148伙標準單位，涵蓋90伙三房及58伙四房，另設5伙平台特色戶及1伙天際特色戶。該期數坐落整個港島南岸的大單邊位置，所有單位可享深水灣及壽臣山景致。
黃光耀透露，項目部署農曆新年後開放示範單位予準買家參觀，並採取招標發售，首批最少涉及31伙。另外，項目夥拍Kitchen Infinity，為住戶帶來歐洲殿堂級品牌Molteni&C推出專屬家具禮遇，住戶入伙後一年內購買指定家具系列可享正價七折優惠。
即睇黃竹坑港島南岸第6期 DEEP WATER SOUTH MONT BLUE最新資訊(House730)
雲向計劃先推特色戶招標 大手客或優先揀樓
永泰地產(369)粉嶺「雲向」昨率先展示4伙頂層「空中特色戶Cloud Above@the Golf」的設計及布局，執行董事兼銷售及市務總監楊聰永指，該4伙均屬三房設計，實用面積688至868方呎，附連平台面積324至692方呎，層與層之間約3.5米高。他續指，項目示範單位預計農曆新年後開放，計劃優先推出特色戶招標，大手買家有機會優先揀樓。
滶晨系列下周一起上調26伙定價
新世界發展(017)、帝國集團、資本策地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作的黃竹坑港島南岸第5期「滶晨」系列上調26伙高層單位定價，加幅最高約6.4%，下周一生效。
該批單位涵蓋2伙一房及24伙兩房，實用面積418至591方呎，經調整後折實價1,159.1萬至1,710.8萬元，折實呎價26,978至30,309元。新世界發展營業及市務部總監何家欣稱，因市況向好，預期在低息環境下，市場尋求資金出路，港鐵站豪宅需求殷切。「滶晨」兩期開售迄今沽出757伙，佔全數單位近92%，合共套現逾131億元。