SIERRA SEA｜2B期第三輪218伙即日沽清 大手客擲逾3000萬掃4伙｜西沙新盤

自第2A期上月10日展開首輪銷售計算，不足一個月2A及2B期合計售出逾1,400伙，佔第2期單位總數1,502伙約97%。

新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」2B期周六(7日)進行壓軸第三輪價單發售218伙，早上9時30分開始發售，大批準買家分時段報道揀樓，現場出現人龍，場面墟冚熱鬧，秩序井然。市場消息指，大約下午2時半全數單位沽清，項目2A及2B期合共六輪銷售均告沽清。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入2月份，整體樓市氣氛仍然火熱，西沙「SIERRA SEA」仍累積大批向隅客，今日出席客戶以用家佔約五成，投資者佔約五成。大手時段，該行錄得1組客購4伙，其中最大手斥資約3,000萬元購入2伙三房及2伙兩房單位。

中原陳永傑：出席客戶用家及投資者各佔半

陳永傑稱，1月份一手成交逾2,450宗，創15個月新高，2月份連同今天預計錄超過800宗一手成交，料成交量增加亦會帶動樓價升值，料樓市於新年「小陽春」後步入另一輪長而有力的升浪。

「SIERRA SEA」2B期由3座住宅大樓組成，提供775伙，實用面積378至817方呎，戶型涵蓋兩房至四房，預計關鍵日期為2027年2月16日。