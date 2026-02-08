親海駅推最後8伙下周二發售 新增「馬年新春入伙大利是」優惠｜油塘新盤

長江實業集團(1113)旗下油塘「親海駅」兩期已屆現樓，最新上載銷售安排，將於本周二(10日)合共發售最後8伙。其中以先到先得形式發售2伙「親海駅II」兩房及1伙三房戶，以及招標形式發售2伙「親海駅I」的三房及3伙「親海駅II」的複式戶。
當中實用面積呎價最低的單位為第2A座11樓D室，屬兩房間隔，實用面積464方呎，最高可享售價16%折扣，折實售價717.9萬元，呎價15,472元。
至於是次以招標形式發售的3伙複式戶，其中1伙為Garden Villa單位，設有獨立門戶及信箱，住戶可經私人花園直接進入單位。另外2伙為Sky Villa單位，住戶除了享供Sky Villa住戶們使用的尊屬升降機出入外，單位內置樓梯直達私人天台。
此外，項目同時送出「馬年新春入伙大利是」優惠，由本周二起至今年3月16日簽署臨時買賣合約，凡購買任何複式戶及三房單位均可獲贈價值8.8萬元的豐澤禮券，以及車位優先認購權。由於項目已屆現樓，準買家可馬上入住或出租。
長實營業部經理陳詠慈表示，有見市區的複式戶一戶難求，最近接獲不少代理或客人查詢此類特色戶型，認為此乃最後既享市區的便捷，亦可享低密度的私穩空間的置業機會，因此發展商提供以上多項優惠助買家輕鬆置業，節省添置傢俬和電器的成本，相信將會吸引不少投資或自住客人入市。
資料顯示，親海駅位於油塘東源街15號，2025年入伙，分為2期共有4座，提供886個單位。第1期涉及1座共228伙，單位實用面積介乎273至736方呎；而第2期設3座共658伙，單位實用面積介乎210至723方呎。