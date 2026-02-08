親海駅推最後8伙下周二發售 新增「馬年新春入伙大利是」優惠｜油塘新盤

長江實業集團(1113)旗下油塘「親海駅」兩期已屆現樓，最新上載銷售安排，將於本周二(10日)合共發售最後8伙。其中以先到先得形式發售2伙「親海駅II」兩房及1伙三房戶，以及招標形式發售2伙「親海駅I」的三房及3伙「親海駅II」的複式戶。

當中實用面積呎價最低的單位為第2A座11樓D室，屬兩房間隔，實用面積464方呎，最高可享售價16%折扣，折實售價717.9萬元，呎價15,472元。

至於是次以招標形式發售的3伙複式戶，其中1伙為Garden Villa單位，設有獨立門戶及信箱，住戶可經私人花園直接進入單位。另外2伙為Sky Villa單位，住戶除了享供Sky Villa住戶們使用的尊屬升降機出入外，單位內置樓梯直達私人天台。