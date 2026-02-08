熱門搜尋:
地產
出版：2026-Feb-08 17:00
更新：2026-Feb-08 17:00

海德園單日沽9伙兩房 總成交額突破10億｜柴灣新盤

「海德園」迄今累錄121宗成交，總銷售金額逾10億元。

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」周六(7)售出9伙兩房開放式廚房單位，實用面積538方呎，折實成交價由842萬至894.1萬元，呎價介乎15,651元至16,619元；當中錄得一宗大手客連購2伙。

發展商表示，「海德園」迄今累錄121宗成交，總銷售金額逾10億元，銷情持續錄得理想表現，進一步突顯項目於港島東臨海優質住宅市場的吸引力及高度市場認受性，反映市場對於太古地產這個優質住宅項目的熱烈需求。

「海德園」特設逾8萬方呎、媲美私人會所的CLUB HEADLAND，提供約30項室內及戶外設施，涵蓋運動健身、身心健康及消閒娛樂。此外，項目坐擁優越交通網絡，從海德園駕車前往太古坊及太古城中心僅約10分鐘，前往金鐘及中環商業區則只需約15分鐘。除項目第2期地面層將設有的交通總匯，周邊提供超過40條巴士及專線小巴路線往返其他地區，亦可暢達港鐵柴灣站。為進一步提升住客專屬的生活體驗，項目入伙後首兩年將提供往返杏花邨港鐵站的免費專車接送服務，實現無縫連接。海德園所有會所設施均由太古地產管理，確保為住客帶來專業的屋苑營運、設施管理及貼心周到的住客服務。

「海德園」提供850伙，第1期涵蓋第2座及第3座，合共592伙，戶型涵蓋一房、兩房及三房，單位實用面積由397938方呎，預計關鍵日期為2026831日。

即睇柴灣海德園1期最新資訊 (House730)

