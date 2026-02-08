SIERRA SEA 2A及2B期共沽逾1460伙 套現逾90億 年底前推出2C期｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」2B期昨日(7日)進行壓軸第三輪價單發售218伙，成功即日售罄。新地副董事總經理雷霆形容昨日銷情是「全城熱搶，閃電沽清」，項目2A及2B期累計售出超過1,460伙，套現超過90億元。 雷霆表示，整個「SIERRA SEA」項目「五破紀錄，創造歷史」，12輪價單銷售單位每次都首日沽清，總共售出超過3,000伙，套現超過170億元。有見昨日仍有不少向隅客，會加緊於年底前推出第2C期，提供約500伙。另外，集團部署農曆新年後推出位於荃灣鄰近西鐵站項目。

新地代理執行董事陳漢麟稱，昨日2B期第三輪銷售大約下午2時已接近沽出全部單位。當中A組時段不乏大手客人，共有7組客人購入4伙，當中最大手買入2伙兩房及2伙三房單位，斥資超過3,200萬元；另有9組客人購入3伙。