SIERRA SEA延續銷售神話 9個月沽逾3000伙 新地與中原地產攜手慶功賀佳績｜西沙新盤

中原地產與新地一直合作無間，發展商今天(8日)特別舉行「SIERRA SEA」慶功大會，新地副董事總經理雷霆、新地代理執行董事陳漢麟、新地代理總經理胡致遠與中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑及中原地產新界東高級資深營業董事余志偉等齊齊開香檳慶祝，一同分享喜悅。

新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」2B期承接上一期旺勢，三輪公開發售市場反應相當熱烈，均錄即日沽清佳績。項目由去年5月份開始銷售第1A期及1B期迄今，連續12輪價單發售單位均首日沽清，約9個月內售出超過3,000伙，套現逾170億元，足證明項目吸引力。西沙GO PARK已成香港嶄新地標及消閒熱點，深得用家喜愛，項目租金回報理想，未來升值潛力優厚，亦是不少投資者的首選，備受追捧。

中原地產除了預備香檳及大紅金豬慶祝紅盤大賣，亦特別精心製作項目應援慶功燈牌助慶，獲發展商高度表揚中原精英們的卓越表現，中原精英於項目暫時開售的4個期數均穩奪冠軍佳績，實在實至名歸。

今年樓市開局良好，由西沙新盤打響頭炮帶動下，整體交投氣氛熾熱，爆發新年前小陽春，料旺市會持續一段長時間，期望中原精英繼續與發展商緊密合作，延續銷售佳績。

「SIERRA SEA」2B期由3座住宅大樓組成，提供775伙，實用面積378至817方呎，戶型涵蓋兩房至四房，預計關鍵日期為2027年2月16日。