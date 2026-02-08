雅盈峰連沽2伙 首推高層四房戶周二招標發售｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)合作發展的中環半山己連拿利3至6號「雅盈峰」最新招標售出18樓A室及20樓A室，均為三房一套連工作間間隔，實用面積同為1,029方呎，成交價分別4,393.83萬及4,507.02萬元，呎價42,700元及43,800元。

為回應市場殷切需求，發展商宣布首度推出項目高層四房單位應市，為26樓A室，將於本周二(10日)招標發售。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目銷情持續，首階段推出的三房單位受熱烈追捧，繼早前首次推出全層，隨即收到更多對更高層及四房單位的查詢。有見及此，決定首度推出項目高層系列CROWN COLLECTION(25至30樓)四房雙套房連化妝間及工作間單位應市，單位為26樓A室，屬四房雙套房連化妝間及工作間間隔，實用面積1,608方呎。單位逾9米的寬闊客飯廳以橫廳設計，面積超過500方呎。單位坐向東南，可飽覽佔地60萬方呎的香港動植物公園，能遠眺香港公園雙園延綿翠綠。主人套房及兩睡房與客廳同向，同樣飽覽雙園美景。偌大主人套房連浴室及步入式衣帽間，面積約250方呎。單位層與層之間的高度達3.5米，採光及空間感極佳。廚房為梗廚設計，連同工作間面積近200方呎，廚房配備德國品牌Poggenpohl櫥櫃，以及GAGGENAU一系列家電，包括日式鐵板燒爐、蒸爐、焗爐及雪櫃等。同時配置GAGGENAU嵌入式酒櫃，並特設三個獨立控制溫度區。