柏蔚森周末沽7伙 18伙一房加價最高約5.7% 周四生效｜啟德新盤

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」系列銷情持續熾熱，周末兩日(7日及8日)售出7伙，套現6,613.4萬元，平均呎價近2.2萬元，其中「柏蔚森III」第1座21樓C室，享開揚遊艇海景及維港海景，實用面積579方呎，屬三房套設計，成交價1,555.8萬元，呎價26,870元，呎價創項目新高。 據了解，內地專才買家參觀現樓示範單位及會所後，認為較啟德其他新盤優勝，尤其鍾情項目全港獨有以森林浴為主題之園林會所，由國際大師匠心打造，同區罕有。同時追捧新世界品牌及新世界十大發明(專利、註冊及匠心設計)，購入單位作自住。

加推招標 20 伙兩房單位 發展商表示，項目本月迄今已售出15伙，套現逾1億元。今日(8日)更新價單，涉及18伙一房單位，加價介乎約2.8%至5.7%；另加推20伙兩房單位招標發售，同於本周四(12日)生效。 新春森意工作坊 與會員一同迎接新年的幸福與喜悅 另外，今日(8日)於「柏蔚森」現樓舉行「新春森意工作坊」，特別邀請NEW WORLD CLUB尊貴的家庭會員參與。活動反應熱烈，吸引眾多會員到場共襄盛舉。活動設有兩大主題工作坊，參加者可於景泰藍掐絲琺瑯的馬年圖案上添上繽紛色彩，亦可親手製作寓意吉祥的結飾並繫上祝福。整個新春藝術體驗讓傳統工藝與節日色彩交織，把美好寓意融入每一筆、每一結，與大家一同迎接幸福喜悅的新年。