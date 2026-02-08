十大屋苑｜周末交投急跌近60% 見5個周末新低 中原：歲晚將至二手例靜 料旺市會持續

受節日假期氣氛影響，二手交投表現回落。據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(7及8日)錄得8宗成交，按周急跌57.9%，屬5個周末新低。當中8個指標屋苑錄得交投，只有黃埔花園及嘉湖山莊「食白果」。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，臨近新春，二手市場例靜，市民忙於大掃除、辦年貨，暫停買賣活動。樓市整體交投氣氛向好，西沙新盤第三輪銷售再度即日沽清，項目9個月間累沽逾3,000伙，一手市場熱賣，「小陽春」已確認，料旺市會持續。

海怡半島三房套 780 萬易主 港島區方面，三大指標屋苑太古城、康怡花園及海怡半島均錄成交。中原地產西南區鴨脷洲利南道分行首席分區營業經理盧鏡豪指，海怡半島周末錄得12座低層E室成交，單位實用面積約633方呎，三房一套間隔。原開價800萬元，最終以780萬元沽出，呎價約12,322元。 康怡花園兩房 16 年升值六成 中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑稱，康怡花園周末錄1宗成交，單位為A座高層10室，實用面積約497方呎，兩房間隔，連租約以633.8萬元易手，呎價約12,753元。據悉，原業主於2010年以395萬元購入單位，持貨約16年，是次轉售帳面獲利238.8萬元，單位期內升值約60.5%。