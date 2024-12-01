101 KINGS ROAD周末連沽3伙兩房 套現逾3000萬｜炮台山新盤

港島區新盤銷情熾熱，宏安地產(1243)北角炮台山「101 KINGS ROAD」周末期間(11月30日及12月1日)連沽3伙兩房，涉及金額約3,010.1萬元；全盤迄今累售105伙，套現接近8.6億元。

周末成交單位包括23樓H室，兩房梗廚間隔，實用面積432方呎，成交價963.9萬元，呎價22,313元，買家採用120天即供付款計劃入市；而25樓H室，兩房梗廚間隔，實用面積432方呎，以1,009.5萬元售出，呎價23,368元，買家採用建築期付款計劃入市。

另外成交價及呎價最高單位為29樓H室，同為兩房梗廚間隔，實用面積432方呎，以1,036.7萬元售出，呎價23,998元，買家採用120天即供付款計劃入市。