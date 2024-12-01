101 KINGS ROAD周末連沽3伙兩房 套現逾3000萬｜炮台山新盤

港島區新盤銷情熾熱，宏安地產(1243)北角炮台山「101 KINGS ROAD」周末期間(11月30日及12月1日)連沽3伙兩房，涉及金額約3,010.1萬元；全盤迄今累售105伙，套現接近8.6億元。
周末成交單位包括23樓H室，兩房梗廚間隔，實用面積432方呎，成交價963.9萬元，呎價22,313元，買家採用120天即供付款計劃入市；而25樓H室，兩房梗廚間隔，實用面積432方呎，以1,009.5萬元售出，呎價23,368元，買家採用建築期付款計劃入市。
另外成交價及呎價最高單位為29樓H室，同為兩房梗廚間隔，實用面積432方呎，以1,036.7萬元售出，呎價23,998元，買家採用120天即供付款計劃入市。
「101 KINGS ROAD」屬單幢式物業，標準樓層戶型涵蓋一房至三房，單位實用面積由244至838方呎，主打兩房單位，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。項目設有佔地1萬方呎的露天廣場「Piazza 101」，屆時將開放予社區使用，基座商場將提供相應民生配套及特色商戶，商鋪涉10間，配備戶外用餐區。樓盤鄰近炮台山港鐵站，步行至炮台山站A出口僅需約1分30秒；項目預計關鍵日期為2026年1月31日。