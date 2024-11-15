101 KINGS ROAD引入德國家電GAGGENAU 打造升級家居廚房｜炮台山新盤

宏安地產營業及市務總經理黃文浩表示，項目中選用GAGGENAU 200系列的嵌入式蒸焗爐及抽油煙機。嵌入式蒸焗爐以金屬色配全玻璃門，外型簡潔俐落，集多功能於一身，配置食物探針與自動溫控關機功能，並兼備5種不同濕度調控、蒸煮、烘焙及發酵。因應各單位不同廚房的設計，GAGGENAU蒸焗爐配備左側或右側門鉸，其側開式設計更可開啟至110度，方便住戶將食物放入爐腔內，亦能顯示爐內實際溫度，精准地控制煮食溫度，輕鬆鎖住風味和營養。

宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」引入德國家電GAGGENAU，打造升級家居廚房。宏安地產執行董事程德韻表示，為項目單位配備頂級廚房電器，當中包括煤氣煮食爐、電磁爐、抽油煙機、蒸焗爐或雪櫃。項目位於港島主幹道黃金地段—英皇道，坐擁優越交通便利之外，周圍日常生活配套設施成熟，包括各大超市及現代及傳統菜市場，方便熱愛居家烹飪的住戶。

黃文浩續指，項目所有梗廚均備有GAGGENAU著名的Vario 200系列嵌入式單頭煤氣煮食爐以及智能感應電磁爐，讓住戶可以享受傳統明火以及電磁爐烹調之樂。煤氣煮食爐採用高品質耐熱鑄鐵爐架及黃銅爐心，加上三環爐火設計令熱力平均分布，提升烹飪效果。煮食爐配以新穎時尚的鋁合金爐面，凸顯簡約高雅的品味。爐具更內置電子安全裝置，智能感應 偵測可以自由放置鍋具，避免誤觸保證安全，電子監控亦能精準掌握火力控制，恆溫控制烹煮快熟加熱。

項目不僅配備多款GAGGENAU頂級廚具，還選用了 De Dietrich洗衣乾衣機及DAIKIN冷暖型分體式冷氣機。浴室則配備了德國衛浴奢華品牌AXOR的雨淋式花灑和水龍頭以及Panasonic浴室寶，而大門採用美國Lockly智能電子門鎖。

「101 KINGS ROAD」屬單幢式物業，標準樓層戶型涵蓋一房至三房，單位實用面積由244至838方呎，主打兩房單位，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。項目設有佔地1萬方呎的露天廣場「Piazza 101」，屆時將開放予社區使用，基座商場將提供相應民生配套及特色商戶，商鋪涉10間，配備戶外用餐區。